大S「買具俊曄鞋」刷汪小菲卡！網抓包協議1點：其實合理
大S（徐熙媛）日前公開自己的買房明細以及汪小菲向自己借錢的借據，大酸前夫是「愛新覺羅汪」，汪小菲也爆氣還原借錢始末，甚至指控大S刷自己信用卡狂買百萬的衣服以及飾品等等，再度掀起一波戰爭。然而，在汪小菲公布一串明細當中，有網友發現，大S疑似用汪小菲的卡，買了具俊曄的鞋子等私人物品，引起爭議，不過也有網友再看過兩人離婚協議內容後直言「其實這舉動挺合理的！」
編輯中心/綜合報導
大S日前受不了前婆婆張蘭不斷在直播出言詆毀，怒公開一張汪小菲與她借錢的收據以及自己買房的明細，大酸「嫁豪門穩賠」！汪小菲隨後出面爆氣嗆「睜眼說瞎話」，不僅公開兩人的離婚協議書內容，還把大S用他信用卡購物的百萬明細也一併公布，然而在長長一串明細中，花費上百萬不說，有網友發現清單中一雙要價上萬元的黑色男鞋，被指出具俊曄曾穿上這雙鞋上台演出，引發不小爭議，不少網友砲轟「新婚老公的鞋子也讓前夫買單？還可真是難堪」。
不過，有網友再仔細讀過汪小菲公開的「離婚協議書」內容，發現上頭第五點寫著「相對人（汪小菲）聲明及保證不停用該張附卡，並依每期金額現有習慣之日常生活開支，於每期金額清償到期日前，代為支付信用卡費。」意即這些錢本來就屬於大S，大S要如何使用於日常習慣之支出，自然是符合協議內容。
事實上，過去曾有網友留言直接開嗆汪小菲「你婚內出軌還得性病，人家花你100多萬是報復性消費，剛好而已」結果引來大S直接本尊回應說「你懂（加上比讚表情符號），自此不回了，花錢買那麼多水鬼，自費唇舌。套句酸辣粉的話：我們要用法律保護自己」顯然對於合約的內容底線在哪，大S可以說是完全掌握於手。（編輯：張嘉哲）