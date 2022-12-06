年薪400萬「吃午餐、看報紙就下班」！他嫌無聊怒告公司
不少有企圖心的人都希望透過工作來實現自己的價值，在國營愛爾蘭鐵路（Irish Rail）擔任財務經理的米爾斯（Dermot Alastair Mills）就控訴，他的年薪明明有12.1萬歐元（近新台幣400萬元），但上班卻十分無聊，每次只要吃三明治、看報紙，甚至是散步就能下班，根本沒有空間讓他發揮專業技能，因此不滿對公司提出告訴，希望自己不要再被冷凍。
編輯中心/綜合報導
米爾斯在聽證會中表示，他每個禮拜只需要進公司2天，但時常因無事可做而提早回家，且每次進辦公室，通常都10點到就好，即使什麼都沒做，他還是能每年領12.1萬歐元。
米爾斯透露，他去上班都會先買2份報紙，分別是《泰晤士報》和《獨立報》，還有一份三明治，接著走進自己辦公室的隔間，並打開電腦收信，但卻沒有一封是有關於工作，「沒有訊息、沒有溝通、沒有同事交流，我會這樣說，如果我獲得每週需要做一次的任務，我會感到很興奮的」，米爾斯希望公司能更重視他的專長，而不是每次都無事可做。
米爾斯認為，這一切的起源在於2014年，他在處理一份價值800萬歐元的債務投資組合時，發現有「債務人的特定問題」，因此報告給愛爾蘭鐵路及交通部，但自從揭密後，他就被「阻止」接觸一些工作，包含公司準備提交給政府的報告，公司會議及培訓機會也會將他排除在外。
對此，愛爾蘭鐵路證實米爾斯的揭露行動，但聲稱公司並沒有因此懲罰他，公司辯護律師馬倫（Tom Mallon）還暗示，米爾斯與其到處求助、想方設法解釋自己立場，還不如審視一下自身問題。目前該案還未審理結束，預計明年2月前會再舉辦下一場聽證會。（編輯：賴禹妡）