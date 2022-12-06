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嗨賺1014倍！他世足靠「猜比分」過3關　花200爽抱回20萬

▲世足法國隊4日以3分成績贏過波蘭隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲世足法國隊4日以3分成績贏過波蘭隊。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

4年一次的世足賽上月開踢，引起世界各地球迷的熱血支持，連帶讓運彩也跟著盛行起來，就有一名網友分享，他靠串關的方式，只花200元就賺回20萬2800元，賠率高達1014倍，讓不少人驚喊：「太猛了！財神爺找上你了！」 

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該名網友昨（5）日曬出手上的運彩券，他表示「我也想跟風，但是我沒錢⋯」因此使用串關方式，花200元分別押注3關，第一關是美國對荷蘭，正確比數1：3，接著是澳洲對阿根廷，正確比數1：2，第三關則是波蘭對法國，正確比數1：3，最後竟3關全過，賠率高達1014倍，賺回20萬2800元，讓他驚呼：「以小博大，還真讓我撿到⋯」 

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲一名網友分享，他靠串關的方式，只花200元就賺回20萬2800元。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文曝光後，網友紛紛留言，「為什麼200元能中那麼多」、「真強啊！過三關，200換20萬」、「你真的很強欸」、「好猛」、「年終有著落了」、「連過3關才有錢⋯運氣真好」、「太猛了！財神爺找上你了！恭喜」。 

也有不少內行人認同，串關的確是小錢賺大錢的好方法，「會這樣玩根本就專業老手了」、「想小錢換大錢真的要買過關」、「運彩最好玩的就是串關」、「壓比數串三關能贏錢真的厲害，比數的賠率都蠻高的」。（編輯：賴禹妡） 

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