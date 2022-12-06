消防猛男示範心電圖機爆紅！裸身網嗨翻 本尊正面曝光了
位於竹北生醫園區的「創心醫電」公司，日前捐贈10台心電圖機，將提供給新竹縣、市消防局、新竹縣衛生局及學校使用，能夠診斷出許多不同的心臟疾病，讓病患能在送醫前及時獲得最快診斷治療。然而近日一張消防猛男示範心電圖機的照片在網路上引起討論，也釣出新竹縣政府消防局公布本尊正面照，掀起話題。
編輯中心/綜合報導
網紅「旁白鴿」5日在臉書分享一張照片，其圖片為社團法人中華緊急救護技術員協會示範如何使用心電圖機的畫面，只見2名技術員正在操作機器，並將電極夾夾在擔任受試者的四肢上，看起來十分專業。文中也提到，心電圖機馬上可將心電圖傳給醫師群組判讀，縮短救護處理時間。
不過令人好笑的是，圖片曝光後，不少網友根本不在意心電圖機的用途，反而是注意躺在擔架上的受試男子上，由於他身材精壯，胸肌練得飽滿圓潤，結實手臂讓不少網友紛紛回應「這胸肌會不會練太好啊」、「觸電的那種感覺，已慢慢出現，想要無時無刻有你，陪伴我身邊」、「臣妾必定好好服侍，跪求IG」、「這身材太猛了吧」、「眾姐妹還不快給肉搜出來！」
然而，該貼文也釣出「新竹縣政府消防局」，透露示範者其實是新竹縣消防局2022年形象月曆11月主角，也公布該示範者的正臉身材照，還不忘宣傳2023年月曆正在進行抽獎，讓許多網友紛紛又暈船「這身材真的是太好了啦！有IG嗎？」、「良心在哪裡？道德在哪裡？IG又在哪裡？」沒想到原本僅是單純示範心電圖機，卻因為消防員身材精壯歪樓引起討論。（編輯：張嘉哲）