父母問月薪怎麼回？不講派提「1神招」躲避：馬上帶過
春節將至，家鄉游子都將回到老家，齊聚討論當年的成就與辛酸，而出社會後最容易被提及的話題便是月薪，就有網友討論，表示直接詢問人薪水的行為頗不禮貌，更提及自己的親身經驗，貼文發出後引起討論，不少人也分享自己的解決辦法。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard中以「家人問月薪多少」為題發文，表示直接詢問人月薪有些不禮貌，雖然一家人，但被問總有種被冒犯的感覺，並表示爸爸詢問的當下也沒有要自述的意思，這讓她思及過往「仔細想想，我爸薪水確切是多少他也從來沒跟我講過， 不知道為什麼我的薪水就要說給他聽」，最後她堅持沒說，可父親卻認為她是薪水不多才不敢說，並搖了幾下頭，「大家的薪水都是明確的讓家人知道的嗎 只有我覺得被這樣問不舒服嗎？ （感覺新年要到了又會是一翻波折)」。
部分網友回覆會如實報上：「我會主動講，但我父母都是傾向於我有出去工作就好」、「我收到錄取通知就很開心的把薪水給爸媽看了」、「會講，但是會叮嚀爸媽不要跟外人說」、「我覺得沒差，不會想那麼多」。
而部分不想明講的網友，通常都會講低或是報在一個區間，「我在XX月薪103k，我都跟我媽說領62k，我每個月孝親費給她1w5，她都覺得這個兒子付出很多，讚」、「我會講但是我會看場合低報欸，或者講個大略，不過我的薪水上網查都有，所以也沒有啥不講」、「我一律都講4w，我爸都會說少騙了，親戚誰的小孩跟你一樣科技業都6、7萬以上，你怎麼可能4w，我就會回說：那你都知道還問，就帶過了」。（編輯：李惠婷）