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車停路邊遭撞！男怒提告反吃上誣告罪嫌　萬華警還原真相

▲林男停在店外的轎車遭人撞上，對方肇事逃逸，但林男撞車當下人在店內用餐，事後卻跑去驗傷謊稱自己在車上被撞，結果被依誣告等罪嫌移送法辦。（圖／翻攝畫面）
▲林男停在店外的轎車遭人撞上，對方肇事逃逸，但林男撞車當下人在店內用餐，事後卻跑去驗傷謊稱自己在車上被撞，結果被依誣告等罪嫌移送法辦。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

一位43歲的林姓男子，於10月12日晚間7點多，在萬華區某小吃店用餐時，停在店外的轎車遭人從後猛撞，肇事車輛卻未留下處理，逃逸離去。林男憤而對肇事駕駛提出過失傷害告訴，但警方調閱監視器後發現，撞車當下林男與家人正在小吃店內用餐，根本沒有因此受傷。原來林男是擔心對方不賠償，竟捏造受傷情節，結果自己反而因誣告、使公務員登載不實等罪嫌被移送，實在是偷雞不著蝕把米。

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▲黑色轎車撞上林男停放在小吃店外的車子，隨後就肇事逃逸。（圖／翻攝畫面）
▲黑色轎車撞上林男停放在小吃店外的車子，隨後就肇事逃逸。（圖／翻攝畫面）
據了解，林男當天開車帶著家人，到萬華區艋舺大道上的一間小吃店吃飯。將車停妥在店家門口後，林男等人便入內用餐。結果一輛黑色轎車，不明原因從後猛撞林男停放路邊的轎車，造成林男轎車凹陷損毀，肇事後直接揚長而去，沒有留下處理後續事宜。

林男對肇事駕駛提告，不過林男卻先跑去醫院驗傷，謊稱自己頸部、腰部受傷。警方接受報案後，調閱監視器畫面，一看就發現林男在撞車當下，人好好地在小吃店內吃飯，是聽到碰撞聲響後，才從店內走出來查看，被撞到受傷的謊言立即被戳破。

▲林男停在店外的轎車遭人撞上，對方肇事逃逸，但林男撞車當下人在店內用餐，事後卻跑去驗傷謊稱自己在車上被撞，結果被依誣告等罪嫌移送法辦。（圖／翻攝畫面）
▲林男停在店外的轎車遭人撞上，對方肇事逃逸，但林男撞車當下人在店內用餐，事後卻跑去驗傷謊稱自己在車上被撞，結果被依誣告等罪嫌移送法辦。（圖／翻攝畫面）
警方找上林男，林男才坦承是因為擔心對方不賠償，因而捏造受傷情節。詢後警方依使公務員登載不實罪、誣告等罪嫌，將林男移送台北地檢署偵辦。警方也再次呼籲，民眾勿因私利與私怨，誣指他人涉犯刑事法，應循正當途徑進行調解與告訴，莫使自身反身陷囹圄。（編輯：倪浩軒）

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