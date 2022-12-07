「大雪」不怕冷！麥當勞刮冰炫風買1送1 蛋捲冰淇淋免費
今（7）日是24節氣中的「大雪」，麥當勞來送速食好康，今天限時一日登入麥當勞APP，點選專屬任務「大雪食分」快閃刮刮樂，獎品竟有「OREO冰炫風買1送1」、「蛋捲冰淇淋買1送1」，還有「買超值全餐送蛋捲冰淇淋」免費吃的優惠，總共7種吃冰好康，號召天氣越冷越想吃冰的朋朋們，現在就揪團開刮一起吃冰分享啦。
記者蕭涵云/台北報導
麥當勞APP一日限定快閃「大雪食分」專屬任務，12/7當天參與刮刮樂就有7種獎品任你刮，這次鎖定人氣冰品來回饋，包括「OREO冰炫風買1送1」、「蛋捲冰淇淋買1送1」，還有單點「蛋捲冰淇淋只要10元」、單點「大蛋捲冰淇淋特價18元」，以及「買任一超值全餐送蛋捲冰淇淋」免費吃，還有「單點麥香鷄／麥香魚送38元中杯冷飲」。
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