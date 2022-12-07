恩愛時套套突失蹤！正妹隔日「下體怪怪」 一看秒衝藥局
現代人愛情觀念逐漸開明，男女交往期間有親密行為已是常態，但做好防護措施也顯得格外重要。近期就有女網友分享，跟男友共度浪漫的夜晚時，保險套中途消失，沒想到隔天起床後，卻必須因此立即衝往藥局做好事後處理。
編輯中心/綜合報導
原PO在論壇Dcard上分享「保險套在我身體12小時」之奇葩遭遇，她提到，自己某晚上與男友親密到一半時，對方突然驚恐大喊「套套不見了」，兩人旋即停下動作開始找尋，但最終都找不到，原PO則率先開口「再重新戴一個吧」，完事後兩人也繼續尋找前一個消失的保險套，但還是找不到便決定熄燈休息。
到了隔天原PO準備出門時，才發現下體有異物感「很像經期時血塊要下來不下來的fu」，結果一查看，才發現是昨晚消失的那個保險套，情侶倆瞬間臉垮掉，並趕緊前往藥局購入事後藥避免意外發生。
奇葩遭遇曝光後，也吸引各路網友紛紛留言「好驚悚，還好沒有感染」、「有可能是套子帶反了」、「有時候太乾也會這樣，下次要注意安全」、「尺寸不合適也有可能脫落喔！」。
事實上過去泌尿科高銘鴻醫師也曾提醒，使用保險套「3不2要」注意事項：
『3件事不要做』
1、不要放在皮夾、口袋、陽光曝曬處，會壞掉！
2、不要假會戴多層，多層反而容易磨損！
3、不要重複使用，發射完就換新的！
『戴套時，要記得以下2步驟』
1、要排出套套頂端的空氣，避免套套炸裂。
2、要注意套套正反面，以免過程中套套脫落。（編輯：潘毅）