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外送員「騎車進百貨送餐」太狂！同業爆內幕：櫃姐先刁難

▲有外送員直接將車牽進百貨公司送餐。（圖／《外送員的奇聞怪事》）
▲有外送員直接將車牽進百貨公司送餐。（圖／《外送員的奇聞怪事》）

編輯中心/綜合報導

隨著現代人生活型態改變，外送平台興起，路上常常可看到外送員奔波送餐。不過就有民眾目睹，有外送員將機車直接騎進百貨公司送餐，引發輿論批評。但後續也有同業爆料「內幕」直言：是櫃姐方先刁難。

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近期一張外送員「騎車進百貨公司送餐」照片在社群間瘋傳，事件發生地點在高雄漢神巨蛋的一樓化妝品專櫃區域。之後有民眾將照片轉傳至《外送員的奇聞怪事》，隨即引來部分人批評「這個做法和在人行道上騎車有什麼區別」、「外送員會被嫌棄不是沒原因」、「太扯了啦...保全在幹嘛」、「就你最特別」。

▲該外送員送餐完後牽車離開百貨。（圖／《外送員的奇聞怪事》）
▲該外送員送餐完後牽車離開百貨。（圖／《外送員的奇聞怪事》）
不過隨後有在地的同業人員出面幫這位外送員說話「這大哥真的神！剛剛跟我分享我以為他在唬爛我，結果是真的！巨蛋就規定不能送餐進去...結果客人在備註打『送到一樓不要打電話』，被這大哥找到解套方法！超帥」、「百貨本來就不能送到櫃上……是客人先刁難的，騎車進去是我的夢想，沒想到有人真的做到了，他真的是我的偶像」。

▲同區域的外送員在臉書社團中揭露內幕與苦衷。（圖／《外送員的奇聞怪事》）
▲同區域的外送員在臉書社團中揭露內幕與苦衷。（圖／《外送員的奇聞怪事》）
不過仍有人認為「這是玉石俱焚的動作阿」、「繼續這樣客人只會越來越少」、「他這麼做，最大可能是點餐客人被百貨開罰單，然後客人被罰了，就可能向外送平台申訴，希望都不要有，不然是雙輸」。（編輯：潘毅）

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