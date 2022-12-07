世足16強他見「1巧合」！神預測變財富密碼 網驚：太鬼
2022年世界盃足球賽16強結果昨（6）晚出爐，有球迷見到前3天的比賽後，竟發現一個驚人的巧合，就是每一天的總進球數都剛好等於7，因此大膽推測第4天最終戰的兩場比分加起來也會是7，而就在貼文曝光後，稍晚比賽結果出爐，竟真的又驚見7分組合，讓不少人嚇喊：「本來看到還嗤之以鼻想說在鬼扯什麼，看來人真的不能不信邪…」
編輯中心/綜合報導
該名網友昨日晚間6時在PTT貼文，他以「世足16強最後2場」為題，表示16強賽開打第一天，荷蘭對上美國比分為3:1，阿根廷對上澳洲為2:1，當天總進球數為7，第二天法國對上波蘭比數為3:1，英格蘭對上塞內加爾比數為3:0，當天總進球數也是7，第三天日本對上克羅埃西雅比數為1:1，巴西對上南韓比數為4:1，當天總進球數還是7。
原PO指出，還有一個小巧合，小組賽第三輪爆冷門輸球的球隊為法國、巴西、葡萄牙、西班牙，但前兩個國家都順利進入8強。按照這個規律來看，原PO預測最後兩場可能比分為西班牙對摩洛哥2:0、葡萄牙對瑞士4:1，或西班牙對摩洛哥3:0、葡萄牙對瑞士3:1，「小賭怡情，小買各一張試試XD 」。
貼文曝光後，網友紛紛留言，「我信了」、「還真的是7…」、「我基於這篇當百元仔 買了所有7的組合XD」、「第一場0:0，怒買5+，結果還真的又7777」、「太扯，足球玩到被七左右」、「推一個！神7777777」。
而昨晚16強最終戰結束，摩洛哥對西班牙為0:0，葡萄牙對瑞士則是6:1，總球數加起來剛好又是7，讓不少人在留言處驚呼，「本來看到還嗤之以鼻想說在鬼扯什麼，看來人真的不能不信邪…」、「雖然下的不多但是感謝讓我回血」、「神串留名，看到但是沒買XD 」、「補推，太神啦，77777」、「感謝大大，葡瑞7+有抓到，超爽」、「這真的太鬼了」。（編輯：賴禹妡）