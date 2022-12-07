土耳其空姐「倒追台男」！遠赴來台灣甜喊：等你當完兵

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目前Sevval已經來台灣快一個月，最喜歡的食物是珍珠奶茶以及火鍋，但最令她驚豔的是台灣水果「尤其是木瓜，因為我從來沒吃過，實在是太好吃了。」
Sevval也提到，自己從小就想當空姐，所以從學校畢業後就開始不斷準備，最終真的實踐夢想。她隨後訴說起與台籍男友的感情故事，「16歲時在派對上，我認識了一個台灣男生」，而男方的土耳其話非常流利，導致Sevval印象十分深刻。
後來Sevval也跟台灣男孩深聊，才得知對方「在台灣唸到國中畢業後，就自己一人搬來土耳其，但當時我還太小，我們一開始也只是普通朋友」，不過她也提到，在土耳其很多女生都喜歡亞洲男生，「我也是」。
最終雙方認識數年後，Sevval決定主動出擊「幾年後我長大了，更成熟了，有更多勇氣了，我決定跟他告白」，目前雙方已經交往兩年半。
直到有天台籍男友突然表示「我要回台灣當兵了，要離開妳」，Sevval立刻緊張的問「你要當多久兵？」男友則回答要當4個月。
Sevval一聽完當下就做出決定「那我要陪你一起回去台灣，我等你」，男友則擔心地說「這樣妳會等太久啦」，Sevval則堅持要來台灣並甜蜜喊話「在土耳其，大多男生要當兵6個月，等你我只要等4個月，我覺得我很幸運」。
不少網友看完這對跨國情侶的戀愛故事後，也紛紛大讚「一見鍾情、主動告白、跨海追愛、很勇敢的女生」、「希望他們幸福到永遠」、「太閃了有這種跨海黏著來的女友真幸福」、「土耳其人的個性真的都蠻好的，我很喜歡跟他們相處，大方又活潑」。（編輯：潘毅）