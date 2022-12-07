老饕才懂！六福萬怡推16款「冬蟹自由」 6區民眾打85折
蟹蟳料理不只秋天可以吃，入冬越冷蟹肉更美味！會吃蟹的老饕們都知道，秋天只是蟹蟳季的開端，冷冷的冬天才是真正吃到高品質美味螃蟹的最佳時節。六福萬怡酒店推出超狂「螃蟹自由日」， 12/14到12/29的每周三、四晚餐時段，一次獻上16種螃蟹料理吃到爽，中、西、泰、日四種烹調風格任你選！更好康的是，如果你是基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區6區居民，出示證件還可打85折爽吃，趕緊帶上這些地區的朋友大嗑螃蟹吧！
記者汪睿琦/綜合報導
入冬後螃蟹為了渡冬禦寒，必須經過幾波寒流才會變得越加的肥碩，六福萬怡鎖定知道這個祕密的專業饕客，推出為期3個禮拜的「螃蟹自由日」。館內敘日全日餐廳主打一次獻上16種烹調蟹蟳料理，有以中式手法烹調的「蔥油清蒸蘭花蟹」，以肉質細緻鮮甜、蟹殼較薄方便取肉的三點蟹所設計的「避風塘炒三點蟹」；以肉質厚實附有彈性，咬勁十足的石蟳，搭配泰式調味以涼拌的方式製作的「泰式涼拌石蟳」、「新加坡辣炒螃蟹及海戰車」等東南亞美饌；更有「蟹肉加州捲」或「蟹肉軍艦壽司」、「芥末蟹肉散壽司」等多種日式做法，搭配柏克金正統德式鮮釀生啤酒，細緻的精釀啤酒帶著厚實的麥芽香氣，絕對能讓饕客們食慾大開一口接一口，欲罷不能。
若還覺得意猶未盡，不妨再來老爺會館聯名酒吧，享受「大人系微醺之夜」吧！老爺會館首次與「Another.Eatery小餐館」攜手聯名，在台北車站及善導寺捷運站之間鬧區提供民眾不一樣的夜生活選擇。更祭出優惠住房方案，即日起至明年228推出大人限定「微醺時刻」住房專案，雙人成行平日每晚2,299元起，專案除贈聯名調酒及經典調酒外，另附佐酒小食三選一（鹹酥雞、薯條、薯片），再享翌日早餐買一送一優惠，邀你與三五好友在氛圍舒服的空間裡，感受台北迷人夜生活的魅力。
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