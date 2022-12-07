世足運彩賭神出手？他比分串關精準命中：押200狂賺112萬
卡達世界盃足球賽進入白熱化，16強淘汰賽今（7）日在C羅率領的葡萄牙以6:1擊敗瑞士後，最終8強也正式出爐。從開幕戰至今日為止，本屆賽事已經陸續完成共56場賽事，台灣雖然未參戰，但場外的「運彩熱潮」火熱。台灣運彩統計截至12/5為止，本屆世界盃銷售總額達到56億元；其中有消費者超神，只花200元下注就抱回112萬，同日賽事還有一位押3300元，就中獎高達440萬元，細看下注內容，可以說根本就是「賭神」降臨，連高進恐怕都沒這麼厲害！除了看球專業，幸運之神也非常眷顧。
記者張志浩/綜合報導
台灣運彩表示，11/28有消費者購買「塞爾維亞對喀麥隆」正確比數3:3，賠率140倍，並串關另一場「迦納對南韓」正確比數3:2，賠率40倍，結果這位神人只投注200元就全中，獎金翻兩番直接抱走112萬元。另一名消費者則也是購買相同場次的正確比數，分別由100倍及40倍串關，投注3300元後，中獎金額高達440萬。
不過雖然看球賽配運彩相當刺激，但民眾也需充分了解遊戲方法。近日就有網友花了500元串關「16強賽事」，購買日前克羅埃西亞對日本「克羅埃西亞不讓分勝」，另一關則是南韓對巴西「巴西不讓分勝」，表面上兩關都過，最多可得1035元，但卻忽略運彩投注規則「僅計算到正規賽和傷停補時時間的比數結果」，後續延長賽、PK大賽都不會列入，最後中獎泡湯。所以彩迷一定要特別注意該規則，以當日克羅埃西亞大戰日本為例，在正規賽與傷停補時中，兩隊1:1和局，雖然克羅埃西亞在PK大賽獲勝，但運彩並不列入計算，意即只有買「和局」的人才有中獎。
台灣運彩也說道，截至12/5為止，台灣運彩本屆世界盃銷售已達56億，帶動全年度成長破500億，相較於同期成長8成以上。其中本屆世界盃小組賽的48場賽事中10場投注破億，其中7場為亞洲國家，推測原因除了有國人關心的日韓等亞洲驚奇球隊，前10場比賽時間皆為晚間6點、11點，凌晨0點的賽事，也較符合國人作息。