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世足熱潮／運彩冷知識！女性投注暴增　「這縣市」最愛賭

▲每4年一次的世界盃足球賽，不少資深球迷和一日球迷都會在這段時間搶買運彩，尋求一夜致富的機會。（圖／記者吳宗軒攝）
▲每4年一次的世界盃足球賽，不少資深球迷和一日球迷都會在這段時間搶買運彩，尋求一夜致富的機會。（圖／記者吳宗軒攝）

記者張志浩/綜合報導

今年在卡達舉辦的「2022FIFA世界盃足球賽」如火如荼進行中，本屆8強也在台灣時間今（7）日凌晨出爐，由於是每4年一次的大型賽事，不少資深球迷和一日球迷都會在這段時間搶買運彩，尋求一夜致富的機會，也讓台灣運彩趁勢大賣一波。台灣運彩統計出幾項有趣的數據，包括透過網路投注的女性消費者大增、銷售總額賣破56億元。以縣市來區分，則是「新北市」民眾最熱衷投注，佔比達到20%，堪稱「最瘋投注」的縣市。

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根據台灣運彩提供數據，本屆世界盃風潮相當火熱，截至12/5為止，台灣運彩本屆世界盃已經銷售56億元，帶動全年度成長破500億元，相較於去年同期成長8成以上。其中，自11/1台灣運彩提供世足賽投注以來，觀察各縣市投注站銷售，以六大都會區投注量最多，前5名分別為新北市、台中市、台北市、高雄市、桃園市，其中光是新北市佔比就達20%，囊括全台1/5的投注量，球迷相當捧場。

值得注意的是，台灣運彩在非世足期間，網路男女投注佔比大約為8:2，不過在世界盃開始後，受到相關議題不斷延燒、曝光，女性消費者有大幅度成長，網路投注男女佔比已經變成6:4，可見世足風潮在國內受到廣大族群的關注。此外，本屆世界盃小組賽共48場賽事，其中有10場比賽，單場投注就破億元，數據顯示，其中有7場為亞洲國家出賽。台灣運彩推測，除了地緣關係，本屆日本、韓國和澳洲等亞太地區表現超乎預期也是主因，比賽時間落在1800、2100、0000，也較符合國人作息。

民眾王小姐說，世界盃足球賽4年才一次，平常沒有看球的機會，這次朋友很熱衷，所以也湊湊熱鬧。之前下注過幾次，像是日本對德國、韓國對西班牙，結果都全都爆冷門，到現在還沒有贏過，「只能說下著之後看球會更刺激，但真的沒有賺錢的命啊！」

提醒民眾，看球賽配運彩固然刺激，本屆也有出現花200元下注抱回112萬、押3300元中獎高達440萬元的案例，但民眾也需充分了解遊戲方法，尤其16強賽事之後，運彩下注規則「僅計算到正規賽和傷停補時時間的比數結果」後續延長賽、PK大賽都不會列入，民眾投注時一定要多加思考，才不會如網友所說，「買錯就到頂樓排隊」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，小賭怡情，切勿沈迷賽事賭盤。
 

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