「牽車進百貨送餐」外送員找到了！本人親自還原現場狀況
在《外送員的奇聞怪事》臉書社團有網友Po出一張，外送員將機車直接騎進百貨公司送餐的貼文(此文目前已經被刪除)，引發外界熱議，有人直言「太扯了啦」，同業則力挺爆料：「是消費者先刁難。」因備註打「送到一樓不要打電話」只好騎車進去。針對此事《NOWnews今日新聞》實際詢問外送平台，同時透過官方也找到事件當事者還原現場。這名「最狂外送員」透過平台表示，當時是因為外送專用停車區被不是外送車輛停慢了，為了不吃上罰單，只好把車子牽進去送餐，沒想到竟然會引發這麼大的討論，連自己也嚇一跳。
記者周淑萍/綜合報導
高雄有外送員，因消費者備註餐點要送到百貨內部且不能打電話，使命必達之下出現了「最狂外送員」，人跟車一起進到百貨內送餐，被路過的民眾拍下，並上傳到《外送員的奇聞怪事》臉書社團(目前已經被刪除)。該外送平台在接獲《NOWnews今日新聞》記者詢問後，火速的找到該名外送夥伴取得聯繫。根據平台透露，該名外送騎士簡單的還原事發經過，外送員表示因該筆訂單備註需送至百貨內部，且外送專用停車區已被非外送車輛停滿，為避免違停罰款，而將車輛「牽入」。同時沒料到會引發軒然大波，目前也請社群Po文者刪除該則貼文。
不過針對這起事件，外送平台聲明強調：「對於夥伴未先連繫24小時線上真人客服協助，已針對該名外送夥伴加強宣導。」同時官方提醒如果在於送餐過程有任何疑問，都可透過客服，由客服協助處理。另也會協助請百貨業者協助宣導保留停車區域，以幫助夥伴順利送餐。