厚棉被準備！下週恐有大陸冷氣團來襲　北部低溫跌破15度

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中央氣象局預報員黃恩鴻也證實，大陸冷氣團在這個時序出現屬正常情況，預報本就顯示下週有明顯氣溫變化，不過究竟第一波大陸冷氣團何時報到，仍有待後續觀察才可以確定，民眾還是必需做好禦寒準備。
黃恩鴻表示，明日北部高溫略微回升，大約落在攝氏22~23度，中南部和花東地區則是攝氏26~29度，屏東有機會來到攝氏30度；全台各地低溫落在攝氏17~19度，整體還說，北部整天仍較寒涼，中南部雖然白天溫暖舒適，但不可忽視日夜溫差，早出晚歸建議多添加衣物，黃恩鴻也提醒，本週五東北季風增強後，中南部涼意會更加明顯，氣溫開始逐步下降。
降雨部分，黃恩鴻指出，近期每日降雨情況都差不多，明日基隆北海岸有雨，台灣東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，且有局部大雨發生的機率，北部、東部地區及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴；預計週五東北季風增強，雨區也將擴大至台東地區。
此外，氣象局表示，明日有天文現象「火星衝」，堪稱是火星10年內最大且最亮的一次，民眾抬頭用肉眼即可看見，不過部分民眾可能要失望了，尤其北部整天雲量偏多，想看見星星的機率即低，中南部地區影響則不大，整天都是晴到多雲、較穩定的天氣，有興趣的民眾可找光害較低的空曠地區，並架起望眼鏡觀察火星表面。