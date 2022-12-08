火星衝遇滿月！「5星座」運勢火逆恐破財　占星師教破解

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李靜唯老師分別提醒以下這5個星座，12/8『火星衝』特別要懂得自我保護：
1、吠陀牡羊座（4/15－5/14）
吠陀牡羊星座者，火星逆行在2宮財帛宮，正沖八宮的身心狀況，又因為12/8號這天與月亮合相，所以容易因為感情或情緒帶來大破財。
建議：多穿戴紅色衣飾，多吃蘆薈降火，當你感覺情緒不穩定時儘量靜下心來面向東方放鬆或冥想。
２、吠陀金牛座（5/15－6/14）
吠陀金牛火逆正坐命宮，「火星衝」要小心會突然發生一系列不可思議的事，讓一向穩如泰山的金牛幾乎抓狂，尤其跟工作感情有關的事。
建議：儘量穿淡黃色系衣服，多往東南方走，多吃綠色蔬菜，家中花瓶若能插滿玫瑰及百合，可以帶來療癒的正能量！
３、吠陀天秤座（10/15－11/14）
吠陀天秤火逆正坐八宮身體的宮位，火星衝又與月亮合相，要特別注意意外的血光災難及身心狀況！
建議：當情緒不穩時，儘量穿著淡藍或綠色衣服，多吃當令水果如草莓等來補充維他命C，「火星衝」當天體質敏感的人盡可能不要外出，在家中或辦公室可以面向西方，靜坐冥想著光與愛的能量！
４、吠陀天蠍座（11/15－12/14）
吠陀天蠍火逆正坐夫妻宮，12/8號「火星衝」要注意與另一半的衝突再度爆發，如果工作上的壓力壓得你喘不過氣，千萬不要把工作上的情緒讓另一半去承擔，最後爆發激烈衝突反而讓自己的身體去承擔！
建議：多穿綠茶色衣服，多吃韭菜生薑增強免疫力，情緒不穩時往北偏東的地方一邊深呼吸，一邊聽佛經或任何讓你心情放鬆的音樂，幫助你釋放負面情緒！
５、吠陀摩羯座（1/15－2/14）
吠陀摩羯火逆正坐5宮，12/8「火星衝」注意爛桃花糾纏及投資破大財，月亮同宮讓吠陀摩羯對時好時壞的金融市場猶如霧裏看花，同時也要注意膝蓋關節牙齒的舊疾復發！
建議：多穿灰黑或大地色系衣服，可穿戴土耳其玉的飾品，多吃亞麻籽，車前草可有益血脂調節，也建議往東南方靜坐冥想，承接大地正面的能量！
總之，李靜唯老師也建議所有星座，「火星衝」這天儘量減少外出玩樂，全球都要注意交通安全及火災，少去醫院及正在施工或抗議的地區，在家則要小心爐火及燒燙傷等意外災難！
不過，台北市立天文館技佐許晉翊也進一步解釋，若翻閱歷史可以發現不少古人認為「看見火星」，是負面的徵兆，主要根據一些史料記載，當發生「荧惑守心」年份，國家就會出现重大災難；古人認為火星在位置及亮度上時常變動、無法捉摸，稱之為「熒惑」，當它出現在天蝎座，與明亮且帶紅色的心宿二靠近時，夜空中兩顆紅色星體就被視為凶災的前兆，不過許晉翊指出，歷史記載「荧惑守心」年份共發生25次災害，但經後人深入研究，僅10次為真實事件，推測只是古人將看見火星作為災害的藉口，口耳相傳下才讓史料出現這樣的謠言。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。