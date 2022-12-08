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蔡康永疑挺大小S慘遭出征！微博突清空　陸網衝IG繼續嗆

▲蔡康永今（8）日被網友發現微博全面清空，且也取消關注藝人朋友。（圖／取自蔡康永微博）
▲蔡康永今（8）日被網友發現微博全面清空，且也取消關注藝人朋友。（圖／取自蔡康永微博）

編輯中心/綜合報導

汪小菲和大S兩人離婚已經一年，不過最近又因為「生活費」協議不成鬧出風波，接連身邊的家人都被扯入話題。而男星蔡康永過去與小S（徐熙娣）合作主持《康熙來了》，交情甚好，上個月一篇文章被大陸網友認為暗酸汪小菲慘遭出征，不料，今（8）日有網友發現蔡康永無預警清空了微博，更取消了對所有藝人好友的關注，被解讀是「無聲力挺大小S」掀起熱議。

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近日汪小菲與大S兩人在社群上隔空開嗆，一路從生活費吵到床墊，不僅兩人離婚協議書也公開，甚至大S日常刷卡紀錄也被汪小菲公布出來，巧的是，蔡康永從9月起就開始撰寫「有些話 我一直替你收著」語錄，內容提及許多兩人之間的關鍵字，例如「戀床者的小心思」、「酷的人，有時候並不是酷」等等，都被外界解讀成是在評論有關大S與汪小菲的事件。

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▲蔡康永系列貼文當中提到「床墊」等各種寓意的字眼，引起外界揣測。（圖/蔡康永IG）
然而日前蔡康永又以一則系列貼文寫下「說出『好好哦』之後，試著別理所當然的接著說『怎麼我都沒有』，你沒有理由有，所以你沒有。多這一句，就從羨慕者、變成了嫉妒者。」以及『你怎麼能這麼自私』、『你怎麼能這麼忘恩負義』⋯⋯原來這些，也都是『能力』啊。」結果都被解讀成是在力挺大小S，慘被大陸網友出征。

不料，今（8）日稍早，有網友突然發現，蔡康永將其微博全面清空，也不再關注其他藝人朋友，讓許多網友認為這舉動是在「無聲力挺大小S」不過大陸網友目前仍在蔡康永IG最新貼文出征他，引起話題。（編輯：張嘉哲）

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▲蔡康永微博清空，也取消關注藝人朋友。（圖/蔡康永微博）
 

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