蔡康永疑挺大小S慘遭出征！微博突清空 陸網衝IG繼續嗆
汪小菲和大S兩人離婚已經一年，不過最近又因為「生活費」協議不成鬧出風波，接連身邊的家人都被扯入話題。而男星蔡康永過去與小S（徐熙娣）合作主持《康熙來了》，交情甚好，上個月一篇文章被大陸網友認為暗酸汪小菲慘遭出征，不料，今（8）日有網友發現蔡康永無預警清空了微博，更取消了對所有藝人好友的關注，被解讀是「無聲力挺大小S」掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
近日汪小菲與大S兩人在社群上隔空開嗆，一路從生活費吵到床墊，不僅兩人離婚協議書也公開，甚至大S日常刷卡紀錄也被汪小菲公布出來，巧的是，蔡康永從9月起就開始撰寫「有些話 我一直替你收著」語錄，內容提及許多兩人之間的關鍵字，例如「戀床者的小心思」、「酷的人，有時候並不是酷」等等，都被外界解讀成是在評論有關大S與汪小菲的事件。
然而日前蔡康永又以一則系列貼文寫下「說出『好好哦』之後，試著別理所當然的接著說『怎麼我都沒有』，你沒有理由有，所以你沒有。多這一句，就從羨慕者、變成了嫉妒者。」以及『你怎麼能這麼自私』、『你怎麼能這麼忘恩負義』⋯⋯原來這些，也都是『能力』啊。」結果都被解讀成是在力挺大小S，慘被大陸網友出征。
不料，今（8）日稍早，有網友突然發現，蔡康永將其微博全面清空，也不再關注其他藝人朋友，讓許多網友認為這舉動是在「無聲力挺大小S」，不過大陸網友目前仍在蔡康永IG最新貼文出征他，引起話題。（編輯：張嘉哲）