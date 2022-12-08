特斯拉堵家門！「有哨兵模式」屋主不敢碰 網反曝1妙計
台灣地狹車多，市區以及住宅區的車位時常一位難求，某些駕駛貪圖方便，暫停住家門口，恐造成他人不便。就有屋主表示，自家門口遭名貴電動車「特斯拉」擋住難以出入，聯絡不到車主又不敢隨意碰觸車輛，令他相當苦惱。不過遭遇曝光後，卻有網友反倒想出1妙計。
編輯中心/綜合報導
一位民眾在臉書《爆怨公社》上無奈發文，早上準備出門上班時，家門口卻遭一輛白色特斯拉堵住，車子無法出入，而白色特斯拉車主雖有留下電話，但打過去都沒接通「(別人)都不用上班嗎？要不是你有哨兵模式，不然...地上也沒紅線不能請人拖吊，不知道大家遇到這種情況，有什麼好方法解決？」
據特斯拉官網說明，「哨兵模式」可讓車主在停車上鎖後，仍能監控其周圍的可疑活動。當偵測到可疑活動時，車輛會根據威脅的嚴重程度做出反應。如果偵測到重大威脅，車輛上的攝影機將開始錄影並啟動警報系統。
而貼文曝光後，卻有不少網友反倒建議「寫紙條，然後在車旁晃，一直啟動哨兵讓車主透過攝影機看到阿」、「有哨兵模式就開始撫摸他的車，警報響就會來移了」、「就輕碰他的車啊，讓車子啟動警報」、「特斯拉門柱前後都有攝影機會拍下對車體有影響的畫面」。（編輯：潘毅）