中華電信VIP快看！11點Hami Point換「150元星巴克」好佛
正推出冬季耶誕數位體驗的星巴克，繼被破解選「右下角藍色杯子」命中「買1送1」機率最高，又讓網友挖出好康優惠，中華電信VIP只要花11點Hami Point就能換星巴克電子飲料券135元，最高可享「星巴克150元飲品」，不少動作快的網友已經都換到好康，在網路論壇狂讚刷一排留言「好佛」、「有換有推」。
記者蕭涵云/綜合報導
在中華電信Hami生活小舖網站上，用戶專屬的VIP購省館可享歲末封館加碼活動，只要花11點Hami Point就能換到星巴克電子飲料券135元，而且最高可兌換150元飲品，等於只要扣11點就能喝150元星巴克，提醒大家是限量兌換，換完為止，看到的朋友趕快手刀去換。不少動作快的網友已經都把好康拿到手，在網路論壇上狂讚一排「感謝」、「有換有推」，還有人直說「有夠爽」、「好佛」。
而星巴克也於昨天再度推出耶誕氣氛濃郁的紅絲絨風味系列飲品，將經典濃縮燕麥奶咖啡混合了紅絲絨醬，打造微紅色調的繽紛飲料，還擠上雪白的鮮奶油、並撒上顏色鮮明的紅絲絨餅乾，推薦「紅絲絨風味燕麥奶那堤」或「紅絲絨風味燕麥奶星冰樂」，享受繽紛節慶感。
另外，cama café也迎接一年一度的優惠盛事會員感謝月，明天12/9(五)限時一天推出「全店商品85折」，包含咖啡飲品、咖啡豆、濾掛咖啡包、浸泡咖啡包、咖啡沖煮器具等，無限制購買數量；而且可寄杯、可寄豆、再享累積cama café會員點數。12/14～12/20連續7天，會員每天打開APP登入領取10元咖啡金（限當日領、隔日用，逾期作廢）；首次免費加入會員再享超值入會禮，已是會員也能領券享優惠。cama café並攜手新創公益平台cooseii首度推出「聯名限量馬克杯」。
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