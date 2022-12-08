世足熱潮／冠軍戰前銷售王者先出爐！7成球迷就愛「他」
2022年卡達世界盃足球賽踢得如火如荼，確認由阿根廷、荷蘭、法國、英格蘭、巴西、克羅埃西亞、葡萄牙、摩洛哥晉級8強。每四年一度的世足賽開踢，總會帶動週邊商品與運動用品無限商機。adidas官方表示，世界盃相關球衣以西班牙、阿根廷、德國和日本最受歡迎，而在球星客製化背號印製部分，則以「阿根廷」的梅西反應最為熱烈，超過7成指定要燙印Messi與10號！取得世足官方授權的「FANFANS粉粉」，是FIFA世足官方首次在台推出全系列週邊，也表示全品項總銷量由阿根廷最為搶眼，堪稱銷售冠軍；NIKE則低調回應「關於銷售相關資訊較不便透露」。
記者蕭涵云/綜合報導
adidas不只打造2022年卡達世界盃足球賽官方指定用球AL RIHLA，更與七支贊助國家隊的服飾系列，推出德國、阿根廷、日本、西班牙、比利時、墨西哥及威爾斯國家隊的設計球衣，各自以國旗代表色出發，並選用回收塑膠原料材質呼應環保概念，球員版以HEAT.RDY頂級涼感面料提升透氣度；球迷版則為吸濕排汗的AEROREADY面料。至12/18前，還能前往adidas信義品牌概念店、忠孝專業運動門市、西門專業運動門市，在球衣上客製明星球員姓名與背號。
據adidas表示，目前世界盃相關的球衣銷售情形，以西班牙、阿根廷、德國、日本都相當受歡迎，尤其邁入火熱的16強淘汰賽開始，阿根廷、日本、西班牙三個國家隊球衣更有明顯的銷售成長。而在球星客製化背號印製部分則以「阿根廷」的梅西反應最為熱烈，超過7成指定要燙印Messi與10號！
目前藝人坤達在信義區揭幕的「2022 adidas世足快閃基地」，六天展期中就吸引上千人，官方也透露adidas世界盃巨球接下來的巡迴檔期，11/30～12/18於台北忠孝SOGO、12/7～12/18於中和環球百貨、12/8～12/18於台中大遠百，分享給球迷一起跟風捕捉。
本屆FIFA世足首次在台推出全系列週邊，由「FANFANS粉粉」首次取得官方授權，和臺北捷運、新光三越台北信義新天地A11、信義威秀影城共同合作，把卡達球場邊紀念品店的滿滿商品，原汁原味搬來台灣。也於台北車站、中山、市政府、忠孝復興、南京復興等捷運站出口旁開設期間限定店，同時於台北捷運的官方線上商城開賣世足紀念商品；FANFANS粉粉官網上的「2022世足專區」也能選購。
根據「FANFANS粉粉」回覆，目前紀念商品暢銷排行榜，依序為阿根廷、德國、法國霸佔前三名，全品項總銷量由阿根廷最為搶眼，已賣破3千件；品項則以國家胸章、國家金屬鑰匙圈、不鏽鋼保溫水壺官方Logo款等商品較受消費者青睞，還有衣服、毛巾也都是熱賣款。值得注意的是，其中「阿根廷馬克杯」的銷量名列前茅，是令業者都喜出望外的明星指標商品。
除了特別設計的台灣限定品外，「FANFANS粉粉」也引進海外官方系列，最吸睛的莫過於冠軍獎盃「大力神盃」的經典複製收藏版，熱賣程度也超乎業者想像，每週都大賣超過20個，尤其展示櫃款特別受歡迎。而另一運動品牌龍頭NIKE，則低調回應「關於銷售相關資訊較不便透露」。