未來1週3段降溫！入冬「最強冷空氣」報到 北部最低14度
進入12月一週將會比一週更冷，台灣近期受東北季風影響，各地氣溫驟降，北台灣體感更是濕冷！中央氣象局表示，未來一週氣溫呈現「3段式變化」，明（9）日東北季風將略微增強氣溫稍降，下週日（12/11）氣溫再跌，下週三（12/14）迎接目前入冬「最強冷空氣」，強度直逼大陸冷氣團等級（台北站預測低溫有機會降到攝氏14度或以下），中部以北地區最低溫可能降到攝氏14~15度，迎風面的北台灣降雨機率高，尤其基隆北海岸地區整週都要留意大雨，感受上相當濕冷，提醒民眾需做好禦寒準備，避免著涼或心血管相關疾病發生。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員張承傳表示，台灣未來一週東北季風逐漸增強，明日開始，各地低溫落在攝氏17~20度，下週日（12/11）起，中部以北低溫普遍將下探至攝氏16度，下週三（12/14）東北季風再增強，屆時可能將有一波接近「大陸冷氣團」的冷空氣南下侵襲，北台灣低溫降至攝氏14~15度，部分平地空曠地區甚至僅剩攝氏13~14度。
降雨部分，明日起未來一週，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區都有短暫雨，甚至有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及馬祖皆有局部短暫雨，張承傳特別提醒，「尤其基隆北海岸地區因迎風面首當其衝，累積雨量較多，民眾請隨時留意天氣動態，出門別忘了攜帶雨具。」
此外，氣象局局長鄭明典今早分享北極地區天氣圖，表示當地上空的「極渦」，已從原本的波數2逐漸轉為波數3，超長波的高、低壓分布和地形密切相關，因此對於各地的天氣特徵也會有一些主導作用，出現波數3的狀況時，「冷空氣相對有比較高的機率往台灣方向外流。」對此張承傳指出，波數3確實會讓冷空氣南下機率提高，但實際影響狀況如何，仍有待後期預報觀察才能確認。
明日各地氣溫部分，張承傳指出，北部地區攝氏18~21度、中部地區攝氏17~27度、南部地區攝氏19~30度、東部地區攝氏20~26度，提醒北台灣民眾外出進涼備好雨具和添加衣物，體感較濕冷，中南部地區則要留意日夜較大的溫差，早出晚歸避免著涼。