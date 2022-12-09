台積電赴美設廠「搶劫論」瘋傳！業內人曝看法：全講反了

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科技專家「許美華」也在臉書上貼出一篇由積電總裁魏哲家的業內好友的投稿，並以半導體業內經營者的角度直言「如果這樣算搶劫，看起來比較像是台積電搶劫美國人吧！」
該業內人解釋「台積電所有目前在台灣的一切，都沒有改變，每天正常運作，且台積電的亞利桑那投資，一切的一切都是台積電100%擁有，美國政府先送幾十億白花花的美金補貼，廠蓋好之後，將來還要給你賺大錢的機會，沒聽過有人是這麼搶劫的。如果有這種被搶劫的機會，我也想要」。
業內人繼續解釋，不管在新竹、台中、台南還是高雄，台積電對其技術know-how的保護都是「歇斯底里」的態度，將來的亞利桑那或是日本當然也會一樣。不是在美國設廠，技術就會脫光光開放給美國。事實上，在美國的法規環境，搞不好IP保護還比台灣更好。「且台積電算盤一向打得很精，張忠謀之前一直喊美國廠成本比台灣高50%，就是喊給美國人聽的。台積電肯定已經談到很多優惠的條件，當然他們不會把這些細節告訴外界。」
此外，美國也是台積電規模最大、技術最先進客戶的集中地客戶加政府一起站出來拜託你來蓋廠，這樣你怎麼可能不賺錢？賺了錢之後，技術還是台積電的，老美客戶只會讓台積電綁得更緊、對台積電依賴更深。請問，台積電為什麼不去？
該業內人分析，這個美國蓋廠計畫談了很久，整個過程，美國顯然是拜託的一方，台積電則是被拜託的另一方。上機典禮，美國總統副總統商務部長（連州長都上不了鏡頭），聯手所有最厲害的美國客戶第一號人物，一起出來站台。不但站台，客戶還公開背書，廠蓋好之後，產品保證會買，而且還買得很驕傲，因為將來可以說產品是made in USA。光就這個前所未有的場面，傻瓜才會看不出來，在台積電的要求之下，美國政府跟客戶是聯手買單在美國蓋廠和營運的高成本。「如果這是搶劫，怎麼看，都比較像是台積電搶劫美國人吧！而且，老美被搶劫之後，還排隊 一一跟台積電說謝謝，不夠大咖的還排不上隊」。（編輯：潘毅）