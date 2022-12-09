廖科溢反咬小三情緒勒索 律師：渣男被收治別輕易放出來
金鐘行腳節目主持人廖科溢宣布再娶TVBS主播秦綾謙，沒想到，至少4名女子出面指控遭男方欺騙感情、劈腿，廖科溢二度發聲明表示有向前妻承認外遇並道歉，同時指被出軌對象逼迫離婚與情緒勒索至今，想要擺脫被控制的人生，對此，知名律師李怡貞忍不住吐槽：「希望渣男被收治後就不要輕易放出來，殘害無辜吶...」
娛樂中心／綜合報導
李怡貞昨（8日）有感而發在臉書寫下：「因為外遇而離婚以後再與非外遇對象結婚，外遇的對象就變成箝制情勒等罪大惡極的存在了？！這就是我為什麼一直在勸大家不要知三當三。」雖然未指名道姓，但明顯就是針對廖科溢的發文，她接著補充說：「但是就是有的人好像當得很理所當然，很高興很義無反顧，人生吶！強摘的果實不甜。」
廖科溢在文中批外遇對象「她也應該付出代價，而不是破壞家庭後全身而退」，女主播高毓璘留言：「看到文寫女方應該為『破壞家庭』付出代價，就白眼翻到後腦勺。」李怡貞回覆：「看他的文章，傻的說加油，聰明的根本看不下去。」
李怡貞後來再度發文：「總之，願天下有情人終成眷屬，畢竟在法律上真的沒什麼問題，有的人就是帥過頭到掉渣，希望渣男被收治後就不要輕易放出來，殘害無辜吶...」網友附和：「色字頭上好多刀」、「破壞家庭的始作俑者是自己吧？！難道不知道自己已婚」、「我有錯，但我是身不由己，直到我遇到某人，他救贖了我，X～聖母瑪麗亞啊」！（編輯：楊穎軒）