不只CNN怕爆！5國旅遊指南全部警告　「台灣交通爛透了」

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只見美國國務院的台灣旅遊須知寫下「在穿越馬路的時候要特別小心，因為很多駕駛不懂得尊重行人的路權」、「許多駕駛會闖紅燈，尤其是在燈號剛變換的時刻」；另外，英國政府則是提醒「即使走在行穿線上仍要小心過馬路，因為一堆車輛根本不會停下來。」
其他國家包括澳洲外交與貿易部提到「車輛可能不會在行人穿越道前停下來，在踏出步伐前應先看一下，為了安全起見，千萬別指望駕駛人會停下來，在過馬路之前應先觀察一下周遭的車輛」；加拿大政府則說「機車騎士常常不遵守交通法規，他們相當危險，即使你是個超有經驗的騎士，也應該避免在台灣騎車，步行或騎自行車時要特別小心，盡可能使用高空人行步道或人行天橋。」
與台灣友好的日本更是大篇幅描述台灣交通，日本外務省指出，與日本相比，不遵守交通規則的情況在台灣很常見，並列出台灣警方統計的交通事故數量，點破過去曾經有日本人在台灣發生交通事故，且還身受重傷，提及包括「台灣駕駛的禮儀遠不如日本，不懂得遵守行人優先的道理」、「在任何時候，即使在綠燈要走行穿線過馬路時，也要仔細檢查周圍的車輛」、「在巷子裡一定要注意周圍的環境，因為汽車和摩托車可能會突然衝出來」、「常常可見機車停在人行道上，甚至直接騎在人行道上」。
對於各國對於台灣交通批評，網友全虛心領教「不爭的事實，無法反駁」、「唉....真的丟臉」、「世界怎麼跟得上台灣，鬼島不是浪得虛名」、「句句指控，句句屬實，台灣人日常」、「真的一堆不知道在趕什麼的，是不會早點出門」、「台灣真的都沒在禮讓行人，各個神之鬼切，車禍每天都在發生」。（編輯：張嘉哲）