超商379元泡麵開箱！「內容物」曝光 網震驚：竟然漲價
泡麵因為其便宜又方便，成為不少人宵夜以及正餐的首選，然而近日有網友在超商架上發現一款泡麵竟然要價379元，讓他大開眼界，隨後貼文釣出網紅Joeman指稱「還蠻好吃的」，引起網路話題。而就有網友挖出過去Joeman曾經拍攝過該碗泡麵的開箱，除了內容物引起討論外，昔日價格竟然只要288元，硬是漲價90元，又讓網友震撼一次。
編輯中心/綜合報導
Joeman在2021年初之時，找來同為YouTuber的Hook拍攝「288元的奢華泡麵對決19元的平價泡麵」，其中288元的奢華泡麵就是網友貼出的「黃豆豬腳麵」，影片中提及該碗泡麵是以「新鮮食材15小時，慢工細熬成的濃郁精華高湯，是二次細火慢熬成的乳白色煲湯」。
Joeman在試喝了湯頭之後表示「有點像是雞湯的口感，尾韻會有一個黃豆的香味」至於麵條部分，Joeman則說「它的麵吃起來比一般的麵還要寬，口感我覺得還行，有點比想像中還要清淡一點，我覺得它主打就是湯頭」而內部的豬腳肉相當大塊，網紅HOOK也稱讚肉的部分「很厲害」，算是好吃的豬腳。
如今因為網友貼文，又讓該碗泡麵受到熱議，不過網友卻相當傻眼表示「一年多前吃288，現在要吃379，漲了90元啊天啊！」、「不敢相信.....288已經很頂了，過了一年多漲價90元」、「這個內容物看起來不錯是不錯，但是379真的吃不下去啦！」、「崩潰，379太誇張了，而且以前竟然只賣288，漲價的太誇張了吧」。（編輯：張嘉哲）