30年前小學生「星期六必須上課」？過來人爆共鳴：超歡樂
人類不是機械，都必須經過適當的休息充電，才能在工作、學業上有好的表現。不過對於新世代的年輕人而言，得知以前「星期六要上半天課」，是否會有些訝異呢？就有網友發起相關討論，意外勾出許多過來人共鳴。
編輯中心/綜合報導
日前有網友在臉書《爆廢公社》發起討論「我有記錯嗎？30年前的國小學童，星期六要上半天課？」貼文曝光後，立刻有不少民眾回憶起當年「以前的星期六也是要上整天班阿」、「可惡…我好像知道這件事」、「以前國小週三、週六都是上半天」、「週六便服日阿」、「星期六有社團日，超歡樂」、「當時小學放學還要唱放學歌」。
另外也有鄉民好奇「想到民國80幾年的時候，還在讀國小，那時候週六都要上半天課，大人上班好像有整天也有半天的，基本上算只有一天休假，那時候觀光業怎麼度過的阿？」隨後也有鄉民提出看法「以前國定假日多啊，聖誕節(其實是行憲紀念日)，也有放」、「以前其實假也不少，自己請個特休或調班，也是個小連假」、「以前國內觀光比出國旅遊夯吧」。
事實上，台灣從1998年1月起就改為「隔週週休二日」，到了2001元旦又調整為「每週週休二日」，但同時也取消部份國定假日，以減少因假期太多而造成的經濟衝擊，因此之後年輕人再也沒體驗過「週六上半天課」的情境。（編輯：潘毅）