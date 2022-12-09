雙12晶華湊咖！三燔壽喜燒67折 春節訂房送早餐還享升等
馬上就要迎來年底最強購物盛事「雙12購物節」了，不只各大電商平台摩拳擦掌搶攻商機，飯店業者們也紛紛來湊一咖。晶華酒店外送平台「晶華美食到你家」主打將館內五星級美食送到府在家吃，今年雙11已經祭出豐富優惠給民眾搶便宜，但還是有很多饕客哀喊「搶不到」！這回雙12晶華從今（9）日起一直到12/12晚上12點，推出餐飲、住房等限時熱賣有「牛肉壽喜燒烏龍麵」冷凍禮盒六入只要1,212元、「兔躍新春冷凍年菜」折抵2,000元，另外更還有春節旺季住房專案先搶先贏。以下趕緊收藏，雙12不能再錯過啦！
記者汪睿琦/綜合報導
「晶華美食到你家」在疫情期間可說是饕客的一大福音，免出門就可吃到晶華酒店老字號美食。今年雙12隆重新推出的「三燔本家牛肉壽喜燒烏龍麵」冷凍麵食禮盒，由館內最歡迎的日式餐廳三燔本家親自烹調製作，，以有著日本清酒以及昆布醬油香氣的招牌壽喜燒醬汁涮入大塊的美國牛肉片，搭配提振香氣與口感的洋蔥與牛蒡一同下鍋烹煮，最後加入口感Q彈、吸附飽滿湯汁的烏龍麵，光聽就讓人食指大動！原價每份要價300元，這次雙12優惠內含6入，破盤價只要1212元，等於現打67折，相當划算。
另外春節檔期超前部署，晶華「兔躍新春冷凍年菜」，由宴會廳吳俊煌主廚的招牌總鋪師手路菜集合而成，內容包括團圓桌上必備的湯品-御品鮑魚佛跳牆、鹹香入味的老滷筍干扣元蹄、象徵吉祥昌運的五柳枝燒金鯧魚等等，多款經典功夫菜色輕鬆端上桌！原價每組7980元，雙12現砍2000元，祭出優惠價5980元，加碼再送市值2,080元的JIA 品家饗食燉鍋，數量有限，心動的朋友手腳可得快一點了。
每年春節旺季也是民眾訂房詢問度最高的時期，今年雙12晶華也替你提前部署，同時推出2款住房專案，
第一大優惠：每房4,999元起的「吉日出遊」優惠住房專案可選擇2023年1月底前入住12坪精緻客房乙晚，加碼贈送栢麗廳「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」兩客，周一至周四入住，每房再享房型免費升等禮遇。
第二大優惠：「晶緻尊榮假期」優惠住房專案則是鎖定2023年長達10天的新春假期以及學生們的寒假假期，2023年2月前入住19坪精緻套房，每房每晚僅需7,999元起，周一至周四入住，加碼贈送栢麗廳「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」兩客，邀請民眾提前規劃城市旅遊行程。
另外，瑞穗天合國際觀光酒店日前也宣布參戰雙12戰場，從6日起推出連續6天的優惠活動，凡在12月12日18:00前預訂住房，最低享51000元買3送1優惠價，無論你是要4間客房（雙人房）揪起來，還是要一口氣入住5天4夜，各種花式住房隨你高興，為有計畫年末或明年花蓮之旅的遊客提供一些住房靈感。
還有台北喜來登大飯店日前宣布雙12優惠，館內人氣美食外帶僅要1212元，包括安格斯肋眼牛排、日式壽喜燒組合等等，還有米其林二星餐廳請客樓摘星好菜也只要1212元，到12/8晚上12點前準時開搶，實在有夠殺！除了餐食部分，喜來登也推出住房優惠，12/1到12/12期間，春節尖峰檔期（1/2～1/31）房價現打95折，加碼再送12歲以下免費自助早餐或紅酒好禮二選一，心動的朋友趕緊設好鬧鐘準備開搶！