基隆「1恐怖景色」慘淪都市地獄！登國際論壇老外全嚇傻
台灣各地都有不同風格的美景，卻也有髒亂的角落，國外論壇《Reddit》就流傳一張台灣基隆大德橋下西定河的照片，畫面中河水混濁，兩側住宅也破舊不堪，角落還拍到一隻體型碩大的老鼠，讓國外網友看了直搖頭，這篇貼文也被轉發到PTT上，連台灣網友都狠酸：「丟臉到國際！」
編輯中心/綜合報導
論壇《Reddit》「都市地獄版」有張以「Polluted river under highway bridge in Keelung, Taiwan（台灣基隆公路橋下遭汙染的河流）」為題的照片，只見畫面中為基隆大德橋下方的西定河，不僅河水混濁不清，左下角還有一隻大老鼠，兩旁則是緊鄰住家。
國外網友見狀紛紛留言譏諷，「怎麼會有人想住這」、「這是蚊子開派對的地方吧」、「居然還有老鼠」、「看起來挺舒適，但河水感覺很臭」、「在這邊泛舟一定很好玩」。
該則貼文也被轉發到PTT上，台灣網友們也搖頭狂酸，「謝謝你關注台灣」、「世界終於看見台灣」、「我真麻木了，我看不出有什麼不好的地方，你期待有乾淨像瀑布的水喔」、「丟臉到國際」、「世界怎麼跟得上」、「這是台灣特色，美國PTT嘴什麼」、「還以為是越南緬甸，原來是基隆啊，免出國」。
也有在地人喊，「看過好幾次了，車站附近」、「從小到大都那個樣子啊…經過還會觀察有沒有奇幻的東西XD」，事實上，基隆西定河上的大德橋於民國57年建造，連接孝一路和成功一路，至今已有54年歷史，但西定河幾乎全被高速公路覆蓋，沿途又有許多住宅，導致未經處理的生活廢水皆流進河中，河水遭到嚴重污染，基隆市府也曾提出改善計畫，但目前尚未動工，如今登上國際論壇備受討論，市府是否更重視改善，還有待觀察。（編輯：賴禹妡）