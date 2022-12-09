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台灣解封不見觀光客遭狠批！老外CEO列「3大優勢」秒打臉

▲ Agoda新任CEO Ormi接受媒體聯訪時談到，台灣真的是塊「寶島」，並提到連台灣人自己都沒注意到的3大優勢。（圖／記者汪睿琦攝）
▲ Agoda新任CEO Ormi接受媒體聯訪時談到，台灣真的是塊「寶島」，並提到連台灣人自己都沒注意到的3大優勢。（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

放眼全球經過900多天疫情下的閉關，終於重啟「地球村」國際旅行，台灣也在10月中旬開放國境，國際旅遊看似重現光明。不過至今為止已經2個月過去，台灣觀光j成長恢復緩慢，走在路上仍看不到國外觀光客，讓民眾與旅遊業者不禁質疑聲連連。對此，旅遊電商平台Agoda新任CEO Ormi Morgenshtern，今（9）日接受媒體聯訪時點出台灣宣傳行銷不足的主要問題，認為不僅民間業者要加強，整個大環境也要跟著做出改變。不過說是如此，Ormi仍認為台灣真的是塊「寶島」，提到3大優勢是連「台灣人自己都沒注意到」，包含人文、歷史、多元社會文化，讓Ormi這個外國人都忍不住直喊：「外國人都應該喜歡台灣！」

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Ormi今提到台灣相較於亞洲地區觀光發展遲緩，比起國人最愛的日本、泰國等地，甚至大約於9月各國陸續開放邊境時，站上搜尋台灣、想來台灣的海外旅客仍呈現負成長。對此，Ormi認為第一點，台灣開放的晚，再加上入境還有人數限制、簽證等繁雜的入境手續，導致旅客嫌麻煩卻步；第二點，Ormi認為台灣觀光目前還沒有看到積極宣傳的成效，「要把觀光包裝成品牌經營。」

▲ Ormi特別以泰國舉例，過去泰國相當仰賴陸客市場，但在大陸還沒完全開放的時期，泰國的觀光，仍可以持續進步成為亞洲疫後觀光發展冠軍寶座，是因為泰國積極推銷宣傳自己的觀光。（圖／記者汪睿琦攝）
▲ Ormi特別以泰國舉例，過去泰國相當仰賴陸客市場，但在中國還沒完全開放的時期，泰國的觀光仍可以持續進步，是因為泰國積極推銷宣傳。（圖／記者汪睿琦攝）
Ormi特別以泰國舉例，過去泰國相當仰賴陸客市場，但在中國還沒完全開放的時期，泰國的觀光仍可以持續進步成為亞洲疫後觀光發展冠軍寶座。Ormi認為會有這樣的差距，決勝點在於泰國相當積極行銷國家觀光，像是泰國觀光局多次來台舉辦各種體驗活動，還參與了台灣最大旅展。

不過到底何謂「對的行銷」？Ormi認為現代人相當仰賴線上軟體，食衣住行都可在線上解決，當然其中也包括了旅遊，所以在各大線上平台的積極宣傳就變得格外重要。

言及於此不免讓人好奇：「台灣疫後觀光真的只有缺點嗎？」Ormi笑笑坦言，其實台灣真的是個寶島，境內有多處「寶藏」連台灣國人自己都沒發現。像是相當便利發達的現代都會，美食方面想吃亞洲、西式料理，隨處都能找到，對於完全不懂中文的外國人來說，自己來背包旅行也能輕鬆上手；第二，「台灣最美的風景在人」，Ormi說對於現代年輕人而言，旅遊儼然是一場盛大的「交朋友聚會」，與當地人建立感情、聊天來瞭解文化，是現在很流行的旅遊方式。台灣就是一個人文文化非常友善的國家，「台灣人非常聰明、友善、有趣，這點也可以呼應到宣傳行銷手法，多多善用。」

事實上，先前中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽接受《NOWnews今日新聞》訪問時，也直指台灣疫後觀光痛點，認為目前台灣觀光行銷不足，相較亞鄰國家諸如韓國、泰國等，台灣似乎沒有很努力著重這塊，才讓國外觀光客對台灣無感，「國際投放行銷真得加油」。不過李奇嶽也坦言，「現在還不是正常的旅遊環境」，各國防疫管控政策不一的情況下，國際旅行若想回歸2019年前的正軌，恐怕還得再等等了。

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