台灣解封不見觀光客遭狠批！老外CEO列「3大優勢」秒打臉

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Ormi特別以泰國舉例，過去泰國相當仰賴陸客市場，但在中國還沒完全開放的時期，泰國的觀光仍可以持續進步成為亞洲疫後觀光發展冠軍寶座。Ormi認為會有這樣的差距，決勝點在於泰國相當積極行銷國家觀光，像是泰國觀光局多次來台舉辦各種體驗活動，還參與了台灣最大旅展。
不過到底何謂「對的行銷」？Ormi認為現代人相當仰賴線上軟體，食衣住行都可在線上解決，當然其中也包括了旅遊，所以在各大線上平台的積極宣傳就變得格外重要。
言及於此不免讓人好奇：「台灣疫後觀光真的只有缺點嗎？」Ormi笑笑坦言，其實台灣真的是個寶島，境內有多處「寶藏」連台灣國人自己都沒發現。像是相當便利發達的現代都會，美食方面想吃亞洲、西式料理，隨處都能找到，對於完全不懂中文的外國人來說，自己來背包旅行也能輕鬆上手；第二，「台灣最美的風景在人」，Ormi說對於現代年輕人而言，旅遊儼然是一場盛大的「交朋友聚會」，與當地人建立感情、聊天來瞭解文化，是現在很流行的旅遊方式。台灣就是一個人文文化非常友善的國家，「台灣人非常聰明、友善、有趣，這點也可以呼應到宣傳行銷手法，多多善用。」
事實上，先前中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽接受《NOWnews今日新聞》訪問時，也直指台灣疫後觀光痛點，認為目前台灣觀光行銷不足，相較亞鄰國家諸如韓國、泰國等，台灣似乎沒有很努力著重這塊，才讓國外觀光客對台灣無感，「國際投放行銷真得加油」。不過李奇嶽也坦言，「現在還不是正常的旅遊環境」，各國防疫管控政策不一的情況下，國際旅行若想回歸2019年前的正軌，恐怕還得再等等了。