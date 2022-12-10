想紓壓看這邊！工程師創「行星撞擊模擬器」：要轟哪都行
玩遊戲除了挑戰自我和與四面八方的朋友同樂外，最重要的肯定就是紓壓了；在科技、軟體日新月異的發展下，有時在網頁透過模擬器揮灑創意，也能做出令人驚豔的作品，國外一位名叫Neal Agarwal的工程師，就用此方式設計出「小行星撞擊模擬網」，玩家只要選定隕石種類、大小、撞擊速度、角度後，就可模擬其撞擊地球某地的影響，系統在撞擊動畫結束後，還會顯示傷亡人數、引起地震強度等資訊，若想在繁忙的工作日解解憂，非常值得進入網頁亂炸一通。
記者張志浩/綜合報導
進入「小行星撞擊模擬網」後，畫面會顯示非常詳細的世界地圖，右方則有資訊欄，玩家可依個人喜好，先選擇隕石類別、大小、速度與撞擊角度等，接著再將滑鼠游標移到指定撞擊地點並點擊「發射小行星」，等待動畫結束，右方資訊欄便會依當地實際情況，估算該隕石炸出的「缺口」、「火球」、「衝擊波」、「地震規模」、「風力」等強度，以及各災害所造成的傷亡程度、建築倒塌等。
雖然目前「小行星撞擊模擬網」僅有英文版，不過透過Google翻譯仍可將多數英文翻譯出來；而除了小行星撞擊模擬網，Neal Agarwal過去也創造許多類似的模擬器作品，包括「自己設計下一代iPhone」、「電車難題」和「冷知識介紹」等，免付費就能體驗，相當適合消磨時間。