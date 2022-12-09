「不公開戀情都有詭」　女主播揭渣男爛招：聽聽就好

金鐘行腳節目主持人廖科溢宣布再娶TVBS主播秦綾謙，沒想到，至少4名女子出面指控遭男方欺騙感情、劈腿，廖科溢二度發聲明表示有向前妻承認外遇並道歉，優質形象全毀。女主播劉芯彤今（9日）在臉書發文，直言「無法公開的戀情當中都有詭」，並以自身血淋淋的例子，列出渣男慣用手法，提醒女性不要落入陷阱。
娛樂中心／綜合報導
劉芯彤表示，曾交往一位對岸的中醫師，男方年近50歲仍風度翩翩、笑容迷人、談吐風雅，兩人透過朋友介紹談起兩岸戀愛，每晚都會傳訊息、視訊聊天，「他在言語當中會不斷告訴你，他很想結婚、很想有孩子，他上一段感情不順，讓他很挫折，他其實是婚姻中的受害者，用這樣的方式，激起女人的母性，讓女生跌入他的感情織網中。」
當年的劉芯彤掉入愛情漩渦，與中醫師在一起後，對方告訴劉芯彤「有孩子我們就結婚呀！有孩子我們就生呀」，奇怪的是，交往期間，男方不曾在社群軟體中公開自己有對象，也從來不PO他和劉芯彤的合照，且熱線次數越來越少，憑著女人的直覺，加上恰好中醫師劈腿對象和劉芯彤有共同朋友，殘酷真相才曝光。
劉芯彤說，前男友都用同一招讓女人上鉤，即跟另一半說上一段婚姻的慘況，前妻讓他戴綠帽，自己是無辜的受害人，他有多麼想生孩子，卻偏偏沒有孩子，只要妳懷孕就立刻結婚。
文末，劉芯彤勸告所有女性：「渣男很多時候說的話，聽聽就好，千萬不要當真。因為他們也沒把說出口的話當成是一回事，那只是他的人設劇本，他們透過這樣的方式在進行自我催眠，合理化他們的渣。」（編輯：楊穎軒）