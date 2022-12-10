新北耶誕城演唱會今登場！直播這裡看　時間節目表懶人包

▲今晚登場的新北歡樂耶誕城演唱會，舞台以「冰雪城堡」為設計概念。來不及出門沒關係，懶人包整理時間表、節目表、直播資訊一次看。（圖／新北觀旅局提供）
▲今晚登場的新北歡樂耶誕城演唱會，舞台以「冰雪城堡」為設計概念。來不及出門沒關係，懶人包整理時間表、節目表、直播資訊一次看。（圖／新北觀旅局提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022新北歡樂耶誕城來到最高潮，民眾最期待的「巨星耶誕演唱會」，今明兩日（12/10、12/11）晚上6點起在市民廣場登場，今晚將由八三夭嗨翻開場，最後是韋禮安、動力火車重磅壓軸；明天還有高人氣的李東軒、Ozone接棒演出，並由蔡健雅、瘦子E.SO壓軸。就算爆地點無法親臨，或是冷冷的天不想外出人擠人，《NOWnews》一併整理直播資訊、時間表、節目表，包括大咖出場順序一次看，待在家也能一起吃大餐狂歡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍巨星耶誕演唱會時間地點
◾時間：12/10（六）、12/11（日）18:00至22:00
◾地點：新北市市民廣場
（新北市板橋區中山路一段161號）

📍12月10日演唱會出場順序
◾主持人：黃子佼、威廉、謝雨芝、風田
◾表演順序：八三夭→閻奕格→陳威全→告五人→陳勢安→機智男孩→小樂吳思賢→Bii畢書盡→韋禮安→動力火車
（演出順序僅供參考，以現場實際演出為準）

▲今晚演唱會首日由韋禮安、動力火車壓軸，圖為彩排畫面。（圖／新北觀旅局提供）
▲首日演唱會由韋禮安、動力火車壓軸，圖為彩排畫面。（圖／新北觀旅局提供）
▲今晚登場的告五人彩排《好不容易》、《披星戴月的想你》等歌曲。（圖／新北觀旅局提供）
▲今晚登場的告五人彩排《好不容易》、《披星戴月的想你》等歌曲。（圖／新北觀旅局提供）
📍12月11日演唱會卡司（非出場順序）
◾主持人：黃子佼、林莎、大文、李易
◾卡司：小春kenzy、大淵MUTA、五堅情、李東軒、熊仔、戴愛玲、Ozone、瘦子、蔡健雅

▲創作歌手李東軒登上冰雪城堡彩排。（圖／新北觀旅局提供）
▲創作歌手李東軒登上冰雪城堡彩排。（圖／新北觀旅局提供）
📍直播轉播平台
◾線上收看：
新北旅客臉書（點此收看）
新北旅客YouTube（點此收看）
CATCHPLAY+多元免費看TVBS專區（點此收看）
下午茶星聞臉書（點此收看）
下午茶星聞YouTube（點此收看）
TVBS NEWS YouTube（點此收看）
◾電視轉播：TVBS 歡樂台、TVBS 精采台、TVBS Asia


今天開搶！7-11濃萃美式買1送1　全家「特大杯」拿鐵39元

門牌號碼帶吉凶？專家教看尾數　「這3碼」家中財運暢旺

尊爵不凡！7-11開賣「微醺拿鐵199元」：附整罐酒自己加

限5天！全家牛肉爐買1送1、特大杯美式30元：無限期寄杯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀