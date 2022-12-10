新北耶誕城演唱會今登場！直播這裡看 時間節目表懶人包
2022新北歡樂耶誕城來到最高潮，民眾最期待的「巨星耶誕演唱會」，今明兩日（12/10、12/11）晚上6點起在市民廣場登場，今晚將由八三夭嗨翻開場，最後是韋禮安、動力火車重磅壓軸；明天還有高人氣的李東軒、Ozone接棒演出，並由蔡健雅、瘦子E.SO壓軸。就算爆地點無法親臨，或是冷冷的天不想外出人擠人，《NOWnews》一併整理直播資訊、時間表、節目表，包括大咖出場順序一次看，待在家也能一起吃大餐狂歡。
記者黃韻文/綜合報導
📍巨星耶誕演唱會時間地點
◾時間：12/10（六）、12/11（日）18:00至22:00
◾地點：新北市市民廣場
（新北市板橋區中山路一段161號）
📍12月10日演唱會出場順序
◾主持人：黃子佼、威廉、謝雨芝、風田
◾表演順序：八三夭→閻奕格→陳威全→告五人→陳勢安→機智男孩→小樂吳思賢→Bii畢書盡→韋禮安→動力火車
（演出順序僅供參考，以現場實際演出為準）
📍12月11日演唱會卡司（非出場順序）
◾主持人：黃子佼、林莎、大文、李易
◾卡司：小春kenzy、大淵MUTA、五堅情、李東軒、熊仔、戴愛玲、Ozone、瘦子、蔡健雅
📍直播轉播平台
◾線上收看：
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◾電視轉播：TVBS 歡樂台、TVBS 精采台、TVBS Asia