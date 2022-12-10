超市年菜澎湃開訂！十菜套組2388元　愛買當日現做免加熱

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12/25(日)前預購年菜套組滿1900元限量享有免運送到府優惠，2023/1/8(日)前購買年菜商品單筆滿1500元送100元熟食現金抵用券，單筆最高送500元。愛買量販於板橋南雅店、桃園店、新竹店、台中復興店和台中水湳店推出「主廚即時料理經典年菜套組」，取貨日當日現做的熱年菜，免退冰、免覆熱直接上桌開吃，套餐有清蒸石斑魚、醬爆雪花牛/梅花豬(2選1)、泰式紅咖哩斯里蘭卡花蟹(附法國麵包)、蒜蓉鮮蝦蒸粄條、鮮干貝蛋香油飯和黃金蟲草嫩雞湯，售價2688元，每店各限量50套，1/20(五)和1/21(六)指定時段取貨。
美廉社線上購物平台「Go美廉」也嚴選推出年菜佳餚美味組合，過年必備長輩最愛十道年菜組「食全食美」8菜2湯，由頂級人蔘慢火敖煮燉補聖品的「人蔘香菇燉全雞」、年節必備頂級食材的「開運佛跳牆」、「干貝櫻花米糕」、「節節進財燒子排」、「海味蠔油鮮鮑魚」、「御品功夫紅燒獅子頭」、「極鮮茄汁燒大蝦」等十道年菜2,388元， 網路團購名店平價奢華「蔡爸爸的私房菜」推出「八福祥兔喜年菜套組」6菜2湯1,988元，趕快上「Go美廉」預訂下單，免運費直送到府。
美廉社門市開訂名店名廚年菜及甜糕伴手禮，有亞緻餐飲天香樓mini杭式年菜「杭式花雕醉雞」、台北君悅酒店五星年菜「君悅臻選黃金滿堂鮑魚佛跳牆」，還有美饌餐飲品牌紅豆食府「吉祥如意年菜組」、知名大廚阿基師及型男主廚吳秉承的「家常系」年菜，預購期間自12/1至12/28止，門市取貨時間自2023/1/13至1/18止。讓你巷口就能買到年菜，三步驟選定、付款、取貨輕鬆搞定。