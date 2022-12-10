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超市年菜澎湃開訂！十菜套組2388元　愛買當日現做免加熱

▲圍爐年菜熱烈開訂，三商家購美廉社推出八福祥兔喜年菜套組，售價1988元。（圖／美廉社提供）
▲圍爐年菜熱烈開訂，三商家購美廉社推出八福祥兔喜年菜套組，售價1988元。（圖／美廉社提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

時序越靠近年末，量販、超市年菜預購也陸續開跑！愛買開賣量販119款年菜商品，蒐羅40款量販獨家年菜商品，早鳥預訂享免運送到府和現金回饋，還有當日現做熱年菜套餐，售價2688元，免退冰、免覆熱直接上桌開吃。街弄巷口的美廉社也推出名廚名菜，線上購物就可下訂，包括十道年菜只要2,388元CP值相當高，還能免運費直送到府。

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愛買量販至2023/1/31止，推出「兔HAPPY年菜專刊」，一共推出119款年菜套餐與單品，其中40款量販獨家。獨家必搶商品有五星級飯店桃園喜來登福兔迎祥如意年菜套組、世界廚王游國誠師傅推薦的農漁樂海陸珍品賀年宴年菜套組、漢來大飯店梅汁蒸排骨、彭園花菇鮑魚佐烏參、連續五年榮獲米其林必比登推薦的素食餐廳祥和蔬食料理蟹黃獅子頭和髮菜蔬翅羹、型男大主廚吳秉承指導的「承食上菜皇品金沙海鮮羹」等。

▲愛買年菜推出，主廚即時料理經典年菜套組，當天帶回家免覆熱直接端上桌。（圖／愛買提供）
▲愛買年菜推出主廚即時料理經典年菜套組，當天帶回家免覆熱直接端上桌。（圖／愛買提供）
12/25(日)前預購年菜套組滿1900元限量享有免運送到府優惠，2023/1/8(日)前購買年菜商品單筆滿1500元送100元熟食現金抵用券，單筆最高送500元。愛買量販於板橋南雅店、桃園店、新竹店、台中復興店和台中水湳店推出「主廚即時料理經典年菜套組」，取貨日當日現做的熱年菜，免退冰、免覆熱直接上桌開吃，套餐有清蒸石斑魚、醬爆雪花牛/梅花豬(2選1)、泰式紅咖哩斯里蘭卡花蟹(附法國麵包)、蒜蓉鮮蝦蒸粄條、鮮干貝蛋香油飯和黃金蟲草嫩雞湯，售價2688元，每店各限量50套，1/20(五)和1/21(六)指定時段取貨。

美廉社線上購物平台「Go美廉」也嚴選推出年菜佳餚美味組合，過年必備長輩最愛十道年菜組「食全食美」8菜2湯，由頂級人蔘慢火敖煮燉補聖品的「人蔘香菇燉全雞」、年節必備頂級食材的「開運佛跳牆」、「干貝櫻花米糕」、「節節進財燒子排」、「海味蠔油鮮鮑魚」、「御品功夫紅燒獅子頭」、「極鮮茄汁燒大蝦」等十道年菜2,388元， 網路團購名店平價奢華「蔡爸爸的私房菜」推出「八福祥兔喜年菜套組」6菜2湯1,988元，趕快上「Go美廉」預訂下單，免運費直送到府。

美廉社門市開訂名店名廚年菜及甜糕伴手禮，有亞緻餐飲天香樓mini杭式年菜「杭式花雕醉雞」、台北君悅酒店五星年菜「君悅臻選黃金滿堂鮑魚佛跳牆」，還有美饌餐飲品牌紅豆食府「吉祥如意年菜組」、知名大廚阿基師及型男主廚吳秉承的「家常系」年菜，預購期間自12/1至12/28止，門市取貨時間自2023/1/13至1/18止。讓你巷口就能買到年菜，三步驟選定、付款、取貨輕鬆搞定。

▲Go美廉線上購物平台，食全食美山珍海味10件年菜組2888元。（圖／美廉社提供）
▲Go美廉線上購物平台推出食全食美山珍海味10件年菜組2888元。（圖／美廉社提供）

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