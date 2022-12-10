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蕭秉治狂瘦10公斤！喊老被誤會　笑嗆「不會就請離開」

▲蕭秉治演唱會上開玩笑嗆粉絲。（圖／相信音樂提供）
▲蕭秉治演唱會上開玩笑嗆粉絲。（圖／相信音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

蕭秉治今（10）日在台北流行音樂中心舉辦「Project X Live Tour 巡迴演唱會」，為了此次演唱會，蕭秉治一口氣瘦了10公斤。演唱會上他不僅演唱搖滾歌曲，還邀請與歌迷大合唱，心情大好的他還開玩笑跟歌迷說：「如果你不會，請你離開。」

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一開場，四名X特務持雷射步槍，無預警從空而降，執行「Project X」任務，緊接著化身為「X-men」特務的蕭秉治，站在璀燦鑽石光塔炫爛登場，他一連演唱《不留活口》、《Wild》為演唱會揭開序幕，他興奮表示：「這幾年因為疫情關係，少了佷多跟大家見面的機會，我也很擔心這場演唱會大家有沒有機會來，很開心今天順利舉辦，很開心今天來，跟大家報告個好消息，我瘦到60公斤，我用半年時間整整瘦了10公斤，我希望大家今天玩得很開心，好好享受這夜晚。」

▲蕭秉治台北開唱。（圖／相信音樂提供）
▲▼蕭秉治台北開唱。（圖／相信音樂提供）
▲蕭秉治台北開唱。（圖／相信音樂提供）
 
蕭秉治不只擅長暗黑搖滾，情歌也很膾炙人口，他笑說：「我常會聽大家說喜歡我寫得情歌，但對我很大的誤會，我什麼風格都會寫，今天我演唱會可以臭屁一下，剛是搖滾的部分，現在是大家誤會我的部分。」接著他自彈自唱演繹歌曲《都是我錯》、《偷偷的》，他也不忘邀請歌迷一起大合唱YT億萬神曲《我還是愛著你》，還開玩笑的說：「如果你不會，請你離開。」

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