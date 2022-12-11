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心軟幫客戶多買飯糰！外送員「照做後慘了」：好心沒好報

▲心軟幫客戶多買飯糰，外送員照做後慘了：「好心沒好報」。（示意圖／photoAC）
▲心軟幫客戶多買飯糰，外送員照做後慘了：「好心沒好報」。（示意圖／photoAC）

編輯中心/綜合報導

規定存在都是有原因的！日前有名外送員發文抱怨，表示自己一名客戶送出訂單後私傳訊息，希望能協助多買一個飯糰，他在熱心且順手之下答應，沒想到離開後卻收到客服電話，稱他向客戶超收而取消這筆訂單，令其相當氣忿。

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原PO於臉書《外送員的奇聞怪事》發文，表示某天半夜收到外送訂單，客戶後續傳訊息請他協助多買一個飯糰，「我想說不是香菸應該還好於是我也幫他買了」，送達後便向消費者收了訂單的錢加上飯糰錢，不料離開後接到客服電話指他跟客人多收錢，使得那張單直接被取消，讓他白跑一趟，氣得直呼「做人真的不能太好」。

▲7-11展開「明太子季」，除了鮮蝦明太子冷義大利麵強勢回歸，另一亮點則是熟成明太子御飯糰，主打包入整塊明太子。（圖／記者黃韻文攝）
▲原PO因協助客戶多買飯糰而遭對方檢舉，導致跑完的單被取消。（圖／記者黃韻文攝）
客戶誇張的行徑讓眾人忿忿不平「好惡劣」、「我都直接把公司規定翻出來，不給代買，就是怕這種鬼事」、「遇到代買的 都幫他轉單 寧可少賺這單 也不要事後徒增困擾」、「我也遇過一個，他說我怎麼可能指定了哪一樣40塊的東西還要叫外送，他說請我幫他多買一個蘿蔔湯，他還說其他外送員都可以代購為什麼你不行」。

有人則建議原PO報警，「報警提告客人詐欺，身上要有祕錄器備份錄影才能舉證」、「直接報警了，有密錄器直接領年終，記得回報派單說你要報警，這種人別給他機會。另外……下次還是別幫忙，幫忙就是直接給他弄你的機會」。（編輯：李惠婷）

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