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雙12萬波全品項88折！最便宜22元開喝　金萱珍波粉才28元

▲雙12購物節加入萬波島嶼紅茶LINE官方會員，領券消費滿百享有「整單88折」，等於全品項爽喝優惠，最便宜紅茶手搖飲只要花22元，咀嚼控最愛的人氣招牌「金萱珍波粉」竟然一杯才28元。（圖／翻攝自萬波FB）
▲雙12購物節加入萬波島嶼紅茶LINE官方會員，領券消費滿百享有「整單88折」，等於全品項爽喝優惠，最便宜紅茶手搖飲只要花22元，咀嚼控最愛的人氣招牌「金萱珍波粉」竟然一杯才28元。（圖／翻攝自萬波FB）

記者蕭涵云/綜合報導

今（12）日是雙12購物節，怎麼能少了手搖飲優惠呢？加入萬波島嶼紅茶LINE官方會員即可領券，消費滿百就能享有「整單88折」，等於全品項都能爽喝88折優惠，而且沒有折扣上線，在公司學校揪團買越多折越多，幫大家換算入手最便宜的紅茶手搖飲只要花22元，咀嚼控最愛的人氣招牌「金萱珍波粉」竟然一杯才28元，要喝要快啊。

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萬波島嶼紅茶官方LINE官方派發雙12好康優惠券啦！即日起至12/12加入萬波島嶼紅茶LINE官方會員即可領券並使用，只要在對話框中輸入「優惠券」，就可以獲得好康囉，（限量12,000張，每人限領一張）；12/12前單筆消費滿100元以上，使用優惠券即可享有「整單訂單88折」優惠。提醒大家有限定「你訂」線上訂餐、到店自取，記得看清楚最近的門市再點購喔。

萬波這次的雙12優惠，等於不限杯數、全品項都能爽喝好康折扣，而且折抵無上限，消費金額還能累積會員點數，滿99元集1點、1點可以折抵5元；利用萬波系統的「揪團」功能，開啟定位就可以讓大家自己進入團購點餐啦。開喝最便宜的紅茶手搖飲只要22元，人氣招牌料有夠多的「金萱珍波粉」，竟然一杯才28元，而且要點幾杯都可以，趁現在把平常捨不得喝的「紅豆粉粿鮮奶」、 「紫米芋芋椰奶」通通訂起來超過癮。

另外，初韻限定12/12(一)上市這天，下午5點後到全台各門市，出示點讚「初韻 Truewin」臉書粉絲專頁的畫面，即可享有紫米圓圓奶綠及梨花圓圓烏龍「同品項買1送1」優惠，直接把寒冬獨創「用吸的湯圓」，祭出折扣回饋請大家開喝啦（各店數量有限、要搶要快）。

▲萬波雙12領券、單筆消費滿100元，整筆訂單享「12%OFF」優惠。（圖／翻攝自萬波FB）
▲萬波雙12領券、單筆消費滿100元，整筆訂單享「12%OFF」優惠。（圖／翻攝自萬波FB）
▲初韻打造用吸的迷你湯圓手搖飲，左起：「紫米圓圓奶綠」、「梨花圓圓烏龍」。（圖／初韻提供）
▲初韻打造用吸的迷你湯圓手搖飲，左起：「紫米圓圓奶綠」、「梨花圓圓烏龍」。（圖／初韻提供）

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