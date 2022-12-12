Krispy Kreme雙12加9元多1盒！Mister Donut任選7入222元
雙12購物節爽吃甜甜圈！今（12）日正好是Krispy Kreme9週年生日，推出限定1日「加9元多一盒」優惠，只要購買任一6入或12入禮盒，再加9元就可以再獲得一盒6入／12入原味糖霜甜甜圈！Mister Donut歡慶雙12購物節，也大推「任選7入甜甜圈222元」神優惠，簡直是開甜點派對的前奏啊！
記者蕭涵云/綜合報導
正在開賣耶誕節限定甜甜圈的Krispy Kreme，打造超萌草莓卡士達「耶誕老公公」、焦糖巧克力「紅鼻子魯道夫」、白巧克力「擁抱小雪人」、經典糖霜「繽紛耶誕樹」來賣萌。12/12雙12購物節適逢9週年紀念日，大方推出歡慶優惠，今（12）日生日當天限定凡購買任一6入／12入禮盒，再加9元就可以獲得一盒6入／12入原味糖霜甜甜圈，單筆限贈一組，數量有限，贈完為止（恕不累贈，或分拆發票參加活動；活動優惠不得合併使用；外送平台不配合此活動）。
不讓Krispy Kreme專美於前，Mister Donut同樣也有耶誕節限定造型甜甜圈，開賣萌臉「可可熊太郎」、「優格熊太郎」、可愛「耶誕樹」，和3款繽紛耶誕波堤甜甜圈。雙12當然也加碼送出神級優惠寵客，即日起至12/15，可享「任選7入甜甜圈222元」好康價格！限選39元指定甜甜圈，也可補差價換購價高商品喔。提醒大家要當場一次領取，7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務就不適用囉，（數量有限，售完為止）。