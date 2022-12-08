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雙12好康只有7天！Mister Donut明起「7入甜甜圈222元」

▲Mister Donut歡慶雙12購物節，大推「7入甜甜圈222元」神優惠，明（9）日起開搶連續7天，換算下來一顆不到32元。（圖／Mister Donut提供）
▲Mister Donut歡慶雙12購物節，大推「7入甜甜圈222元」神優惠，明（9）日起開搶連續7天，換算下來一顆不到32元。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭涵云/綜合報導

大家最愛的Mister Donut優惠多連發，繼耶誕限定「熊太郎」甜甜圈買6送3後，為了歡慶雙12購物節，大推「7入甜甜圈222元」神優惠，明（9）日起開搶連續7天，換算下來一顆不到32元的好康價格，讓大家可以吃個過癮！美妝工具品牌「點胭脂」則聯名大稻埕米香台味甜點店「芙稻菓室」，雙12開賣「2022限量聖誕聯名甜心禮」。

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冬天就愛甜甜蜜蜜的療癒點心啊！Mister Donut深知大家愛吃甜，除了祭出耶誕節限定「熊太郎」造型甜甜圈，明天12/9還將再度再度開賣應景的「耶誕樹」造型甜甜圈，以鬆軟巧貝麵團製成可愛的耶誕樹形狀，不只麵團外沾滿濃濃茶香的抹茶巧克力風味沾醬，內餡更擠滿酸甜草莓鮮奶油，再以蘋果可可沾醬、水果風味可可米裝飾出樹上的繽紛色彩，一次吃到冬季必吃的抹茶巧克力加草莓，實在太幸福啦。

而且Mister Donut歡慶雙12加碼再送出神級優惠，只要於12/9至12/15期間，即可享「任選7入甜甜圈222元」好康價格！限選39元指定甜甜圈，也可補差價換購價高商品喔。提醒大家要當場一次領取，7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務就不適用囉，（數量有限，售完為止）。

另外，台灣美妝工具品牌「點胭脂」再度攜手大稻埕米香台味甜點店「芙稻菓室」，聯名推出「2022限量聖誕聯名甜心禮」，打造滿滿聖誕氣息的超厚工限定甜點「肉桂紅酒乳霜塔」，及蘊含茶香的「鐵觀音乳霜塔」；還有最新的「papai胖水滴拍拍海綿」、月銷千顆的「台灣山櫻大福斜切美妝蛋」，及抓粉力強的彈力「煥顏桃肌高密度粉撲」，限定雙12於點胭脂官方蝦皮、芙稻菓室門市同步限時開賣，限量200組優惠價399元，（總價值675元，售完為止）。

▲「耶誕樹」甜甜圈55元，12/9(五)於門市正式販售。（圖／Mister Donut提供）
▲「耶誕樹」甜甜圈55元，12/9(五)於門市正式販售。（圖／Mister Donut提供）
▲Mister Donut雙12大推「7入甜甜圈222元」優惠。（圖／Mister Donut提供）
▲Mister Donut雙12大推「7入甜甜圈222元」優惠。（圖／Mister Donut提供）
▲點胭脂x芙稻菓室「2022限量聖誕聯名甜心禮」限時優惠399元。（圖／點胭脂提供）
▲點胭脂x芙稻菓室「2022限量聖誕聯名甜心禮」限時優惠399元。（圖／點胭脂提供）
▲2022限量聖誕聯名甜心禮包括胖水滴拍拍海綿1入＋台灣山櫻大福斜切美妝蛋1盒＋煥顏桃肌高密度粉撲3片＋肉桂紅酒乳霜塔2入＋鐵觀音乳霜塔1入。（圖／點胭脂提供）
▲2022限量聖誕聯名甜心禮包括胖水滴拍拍海綿1入＋台灣山櫻大福斜切美妝蛋1盒＋煥顏桃肌高密度粉撲3片＋肉桂紅酒乳霜塔2入＋鐵觀音乳霜塔1入。（圖／點胭脂提供）
▲大稻埕知名米香舒芙蕾鬆餅店「芙稻菓室」。（圖／點胭脂提供）
▲大稻埕知名米香舒芙蕾鬆餅店「芙稻菓室」。（圖／點胭脂提供）

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