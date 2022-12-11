FRIDAYS雙12「沙朗牛排買1送1」 今天先搶豬肋排買1送1
雙12購物節美食吃不完，牛排餐廳也祭出大口吃肉優惠寵客，TGI FRIDAYS今（11）日推出「豬肋排買1送1」優惠，明天12/12更有「沙朗牛排買1送1」優惠！而Texas Roadhouse德州鮮切牛排則限定台中店，12/12～12/13連兩天推出「肋眼牛排12oz.買1送1」，好康肉肉約朋友狂歡吃起來。
記者蕭涵云/台北報導
TGI FRIDAYS適逢雙12打造年終最強檔優惠，12/11(日)推出「豬肋排買1送1」優惠，明天12/12當天則有「沙朗牛排買1送1」優惠！記得把下方優惠圖片存下來，先訂好位到現場出示畫面即享優惠喔。上述豬肋排優惠品項不含達拉斯三式組合與霸氣總裁拼盤，沙朗牛排一律提供指定七分熟，配菜將固定搭配季節時蔬、薯條；每桌每次至多買二送二；優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價之10%服務費。
而另一家Texas Roadhouse德州鮮切牛排也有雙12優惠，限定台中店12/12～12/13連兩天推出「肋眼牛排12oz.買1送1」，同樣記得存下優惠畫面，才能到店兌換喔。優惠配菜限定奶油玉米及鮮製馬鈴薯泥，贈送之品項不含配菜；每桌限兌換一組優惠；贈送之品項需酌收原價之10%服務費。