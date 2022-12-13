巴澤航空台北飛大阪來回含稅免萬元　超狂促銷剩2天

先前捷星航空帶著「台北飛東京2489元」超低價宣布回歸，讓大批哈日族超開心，不過該優惠價僅限於在成田機場降落，讓大票網友持續留言敲碗希望開放飛其他機場。其中大部分民眾最希望的航點就是「大阪」，民眾敲碗敲到手痠終於盼到了！巴澤航空（原名為馬印航空）台北飛大阪也推促銷價（活動到12/15止），來回含稅價7808元起；經記者實際查價，最優惠價格來到9811元起，來回飛免萬元還是讓大票網友心動。無論你是有計畫要去環球影城還是到心齋橋和「跑步男」合照，都可以安排起來了！
記者汪睿琦/綜合報導
根據「台灣航空福利社」臉書分享，目前馬來西亞巴澤航空到12/15前推出限時促銷，旅客從桃園機場飛大阪來回最低價7808元起，票價含7公斤手提行李+20公斤托運行李，優惠看上去相當誘人。
貼文一出就釣出大票網友討論，有人指出「沒有找到便宜價，刷半天刷不出來、「我也試了2月份還沒有優惠」、「昨天還有過年的便宜票，今天已經漲上去了…」，也有不少哈日族欣喜不已，直喊「大阪GOGO！」，似乎對久違的大阪行期待值超高。事實上，經過記者實際到官網查價，目前3月中來回最優惠票價來到9811元（含稅），同樣含有20公斤托運行李服務。研判是機票優惠票價在萬物皆漲的時刻相當稀有，時常釋出就被瘋搶，民眾若是想搶便宜可能要手腳加快了。