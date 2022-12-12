墨龍太子降駕竟「甩信徒巴掌」！影片瘋傳 宮廟遭網出征
苗栗頭份太玄宮日前舉辦廟會活動，結果有民眾捕捉到「墨龍中壇元帥」起乩降駕的影片，不料在影片當中，乩童卻突然打了身旁女子一巴掌，且旁人都沒有半句關心，讓人看了有些許驚恐。影片在網路上傳開之後，不少網友紛紛怒斥，甚至到宮廟粉專大量洗版。
編輯中心/綜合報導
近日網路上流傳一段影片，一名乩童穿著刺繡有著「墨龍中壇元帥」的服裝，當時不少工作人員協助穿著服裝，然而一名女子在幫乩童穿著右邊手腕時，突然乩童出手怒打女子，一巴掌超大聲，女子當下痛得急低頭，旁人則若無其事還喊「快點啦！動作啦」也沒見人趨前關心，直到退下到一旁之後，只有一名阿伯上前關心。
影片曝光之後，在社群瘋傳，也被貼到爆料公社直言「我就問請問哪個神明會這樣打人巴掌？旁人都沒在關心也是太扯了吧！」貼文引起網友熱議「超傻眼...打超大力」、「而且都沒有人安慰被打的那位小姐耶！是習以為常了嗎？這神明脾氣不會太壞嗎？」、「神明不管多厲害，打人就是不對吧？」、「神格再高都不會有這樣的舉動的」。
而苗栗頭份太玄宮的臉書粉專則也慘遭網友出征「假借神明之名假鬼假怪，還打信徒巴掌，下去吧」、「添香油錢可以用Sent Tree Pay嗎」、「去問事會被打嗎？」、「神明有教你動作慢就可以打人嗎？」、「誇張至極，旁邊的人完全沒動靜關心才扯」；而目前廟方尚未有回應，《NOWnews》記者截稿前致電宮廟也無人接聽，詳細情況還有待廟方出面說明。（編輯：張嘉哲）