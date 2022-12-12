理科太太諮商筆記狂賣300萬！臨床心理師揪「1點」最荒謬

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針對「理科太太」以自身心理諮商經驗，販售「諮商筆記」一事，臨床心理師Jeff Lee昨（11）日在臉書發文「我是臨床心理師，可以的話，請協助把這串文字流傳出去。極度需要有人氣的人士幫忙曝光讓社會知道理科太太賣諮商筆記這件事情有多需要再次討論。」
Jeff Lee認為，課程中是理科自己進行了100多次諮商後的心得，結合自身生命經驗和心理師教她的技巧，來處理感情、親子和事業上的問題，「從頭到尾都是理科自己的生命故事，還有心理師如何引導她去做自我覺察。」
「這都是理科的生命故事，但是理科是理科，天生氣質、原生家庭、成長脈絡、生活環境等等形塑了這樣的個體，但這終究是理科自己」，Jeff Lee也隨即指出「心理治療或心理諮商很重視的是獨特性，每一個人都不一樣，而這樣的筆記如果有人照做了或是信以為真覺得原來這樣就可以了，而錯失了需要正視治療和諮商的機會和協助，請問理科太太可以負責嗎？」
Jeff Lee還提到，理科太太開賣課程中「最荒謬1點」竟是還有附上一個自評表，他質問「請問那個自評表怎麼建立的，這個自評表算是心理測驗嗎？是的話信度多少效度多少？你的母群體背景和題目設計的理論是什麼？光一個自評表就可以這麼的疑問何況其他的內容。」
Jeff Lee解釋，心理學是個科學，也是因為與人息息相關才會這麼地讓大多數人好奇和充滿興趣，但心理學也是個極度專業的科學，而不是一個未受過任何專業背景訓練且通過國家專業認可執照考試的人可以去告訴大家該怎麼做，「出來反對的幾乎都是心理師專業同行，人微言輕比不上這麼高聲量的KOL，然後反對理科，直接被理科太太打成酸民，還要專業人士都閉嘴。」
Jeff Lee最後也無奈表示「真的是希望看到這個訊息的每一個各位都可以盡點能量去拯救已經夠卑微的心理衛生專業，以及真的需要被幫助但是被搞錯方向的人。」（編輯：潘毅）