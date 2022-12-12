孩子在倫敦上小學！亞洲媽驚「輕鬆到傻眼」：書包都空的
許多家長相當重視孩子的發展，若有能力皆願意將孩子送出國讀書開闊視野。藝人艾莉絲就分享，自己兩個孩子目前在倫敦讀書的狀況，忍不住驚嘆「輕鬆到傻眼」，甚至上下學時，書包全都空的，隨後也逐一細數當地教育的特色。
編輯中心/綜合報導
藝人艾莉絲2017年與英國外交官馬培迪結婚，一家人更在今年移居到英國。她今（12）日吐露心聲「過完這一週，孩子們搬來倫敦上學的第一個學期就要結束了。目前最大的心得就是，他們在這裡的小學生生活，實在輕鬆到令我這位亞洲媽媽傻眼不知所措！」
艾莉絲提到，英國倫敦每天上課時間很短，「早上將近9點才上學，下午3點半下課，甚至每週五還提前2 點 15分就下課」，而整個學期，除了每週帶本書回來和父母共讀之外，沒有任何的回家作業，沒有任何的大考小考。書包總是空著去空著回來，「因為課本被學校規定放在教室裡不能帶回家」，基本上書包裡只有裝水壺和點心。
除此之外，學校還會安排各種體育、科學實驗、藝術課程，以及校外行程，這些都讓艾莉絲不禁讚嘆「難怪他們姐弟倆從未抱怨過不想去學校，每天早上時間一到，就興奮雀躍地出門，因為待在家裡還比較無聊。」
不少台灣網友看完文章後，也紛紛讚嘆「真羨慕！倫敦的教育方式真棒」、「這完全就是我想要的校園生活」、「這才是小學生應該有的生活」、「真希望台灣的教育方式也是如此」。（編輯：潘毅）