姆巴佩「笑死英格蘭」！英媒轟無情 法媒點1關鍵：合理
2022卡達足球世界盃日前8強賽結束，最終戰英格蘭對上法國，以1：2惜敗，其中關鍵在於英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）操刀12碼罰球未能進球，導致比賽扳平的機會錯失，然而在凱恩把球踢飛之後，法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）藏不住喜悅，眉開眼笑的模樣也被捕捉，引起討論，遭致英媒批評，不過法媒也出聲捍衛自家球員「認為能保住優勢，誰喜悅都是正常的事情！」
編輯中心/綜合報導
回顧本場比賽，第17分鐘時，法國曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）上演「世界波」遠射破門，率先領法國在上半場以1：0領先英格蘭，而下半場，英格蘭重振隊伍反攻，第54分鐘曹亞文尼禁區內犯規，製造了一次12碼罰球機會，隊長凱恩破門踢進追平比數，然而第77分鐘，法國吉魯（Olivier Giroud）頭錘破網，法國再度取得領先，而英格蘭則是在第84分鐘再度獲得12碼罰球機會，同樣由隊長凱恩操刀，不過只可惜，這球凱恩踢飛，未能把握機會追平比數，終局法國以2：1勝出。
然而上屆因踢進6球收下金靴獎的凱恩，不敢相信自己竟然將球踢飛，展現出難掩失落又愧疚的神情，對比英格蘭失誤，法國更是鬆了一口氣，尤其法國天才前鋒姆巴佩，看到凱恩罰球踢飛，神情露出滿滿的喜悅，大笑模樣都被攝影鏡頭捕捉，不過這也招來英媒以及球迷的不滿，認為姆巴佩「嘲笑凱恩，沒有運動精神」，英國媒體「每日郵報」（Daily Mail）和「每日快報」（Daily Express）更形容姆巴佩的行為無情、殘酷。
不過對此，法國媒體也出面替自家球員辯護，法國體育媒體Téléfoot也公布姆巴佩全程反應的畫面，只見他在確定英格蘭沒有追平後，雙手握拳、開心跳起，認為他只是反應相當開心，「其他參與如此大賽的所有選手也都會跟他有一樣的反應」，不少球迷也紛紛表示「這麼大的比賽，拿到優勢勝率提高誰不高興啊！這是運動員的榮耀！」（編輯：張嘉哲）