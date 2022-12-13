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僅工程師能「年薪破百萬」？這1職業默默賺：26歲快200萬

▲當提到年薪破百萬的職業，民眾第一個印象便是工程師，網友透露這1職業默默賺：「26歲快200」。萬（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲當提到年薪破百萬的職業，民眾第一個印象便是工程師，網友透露這1職業默默賺：「26歲快200」。萬（示意圖／記者鍾怡婷攝）

編輯中心/綜合報導

薪資一直是眾人的熱議話題，就有網友好奇實際上有哪些職業能達百萬年薪，並要在30至39歲這區間達成，文章發出後引得眾人討論，被提到最多次的是科技業工程師，不過有人表示水電師傅的待遇也不差，甚至有26歲就快達年薪200萬的例子。

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原PO於PTT上發文，說明自己認為人生中花費最兇的年齡落在30至39歲這個區間，但同時也很好奇能在30至39歲就達到百萬年薪的職業有哪些，於是發文詢問。

▲原PO使用外送APP點餐，卻因鈔票無法找開，而多付了五百多元小費。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲原PO好奇有哪些職業在30至39歲就能達到百萬年薪的水平。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
計算留言區被提及最多次的職業為工程師，「科技業大概25就破百了」、「工程師 就算最爛單純輪班也是破百」、「認真回，不是所有工程師一出來就有（破百萬）啦，但工程師30歲破百萬真的太多了」、「很多吧，我老公一個小公司寫程式也破百萬，還不用加班、見紅就放」，其他還有包租公、跑船、律師、地政士及業務等答案。

此外，不少網友分享了水電師傅的待遇，「認真說，水電師傅年薪破百，可能很多人不知道」、「表弟做水電，才26歲已經快200萬了」，不過也有網友反駁「家人做水電很低薪」。透過求職平台所提供的資料能瞭解，依據經歷、產業及公司的不同，其月薪低可至3萬左右，高則能達7萬以上，薪資差距相當大。（編輯：李惠婷）

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