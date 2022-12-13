最強反指標！她運彩「開賽輸到底」 預言這國冠軍網怕爆
2022卡達世界足球盃日前結束8強賽事，由克羅埃西亞、摩洛哥、法國以及阿根廷晉級四強，由於這次不少球賽都爆出冷門，許多運彩迷苦不堪言。而日前出現一名8強賽力挺隊伍全部落敗的鄉民後，「卡友」出現更強傳奇人物，從小組賽一路輸到8強賽，讓不少網友紛紛朝聖「冠軍要壓誰跟我說，我下反邊」。
編輯中心/綜合報導
一名網友在「Dcard」表示「有人說看世足有趣的點在於你有沒有買，本人在小組賽的時候，剛開踢第三場就開始買了，著實是衝著賠率去買，畢竟英格蘭踢伊朗實在太精采，比分又大很吸引人！結果被沖昏頭買了荷蘭的大比分沒中，做了功課後又買了美國會贏也沒中，最有感的是阿根廷壓好壓滿...沒想到被阿拉伯獲勝，後面放棄簡單玩個輸贏，沒想到都和局，到現在下的都虧到不行，好想體會中獎的感覺….難不成我真的是反指標嗎？QQ」
貼文一出，不少苦主紛紛現身「哭了....我也是壓什麼都輸」、「我是前16強幾乎每場預測都中！ 但現在前8強，我直接變反指標，把把都輸哭哭」、「我也是QQ」、「沒事，我也已經輸了一副AirPods了」、「我都讓我家的狗狗選，有幾場不相信牠，結果都輸錢了」。
而有網友詢問看好哪一國冠軍，該反指標網友則說「我覺得法國冠軍，你怎麼看」，不少網友紛紛笑翻表示「好的那就是阿根廷！謝謝開恩」、「阿根廷下好下滿了！謝謝提供意見」讓原PO哭笑不得的說「沒可能吧QQ唯一信仰姆巴佩能奪冠啊」沒想到除了世足賽主要成績之外，本屆賽事因爆冷場次眾多，許多人都被稱為是「世足冥燈」掀起話題。（編輯：張嘉哲）
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