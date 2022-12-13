寒流低溫恐探7度！急診醫喊做這件事 6年前恐怖回憶炸出
今年入冬首波寒流將於週末來襲，中央氣象局指出，未來幾天氣溫將逐步探底，週六（17）日寒流南下各地氣溫明顯偏低，中部以北地區最低溫僅剩攝氏8到9度，民眾務必穿著保暖。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學就特別叮嚀「還沒打流感疫苗的人趕快去接種」，並且回憶起6年前恐怖往事，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
謝宗學在臉書表示「2016年初，霸王級寒流襲擊台灣，之後 A、 B 型流感大爆發，不管成人或兒科染病人數暴增，緊接農曆春節假期，全國各大急診室被流感病人塞爆，相信有經歷過2016年春節假期急診的人，到現在一定仍然印象深刻！」
「兩年沒流感疫情、口罩令鬆綁、寒流將襲擊台灣，緊接而來的聖誕節、跨年連假、春節假期，提供流感病毒快速滋生的條件」謝宗學強調「建議還沒打流感疫苗的人能趕快接種，有公費接種疫苗資格的人絕對不要放棄機會，沒有公費接種疫苗資格的人自費接種疫苗」。
謝宗學說「跟新冠肺炎疫苗類似，流感疫苗基本上也是修飾病程防止重症，無法完全預防感染，所以這個冬天口罩還是盡量配戴，減少流感傳播，2016年兒童急診壅塞的慘況真的十分恐怖，過去6年有時做夢回到當年的場景，驚醒後都是一身冷汗，真心祈求不要再次體驗！」
貼文一出，不少網友紛紛想起那段回憶「我小兒子就是2016年的一月出生，出院一回家就遇到霸王級寒流，然後滿月後不久，因為泌尿道感染而必須住院，卻沒有病床，當時好像就是因為流感大流行」、「那年真的很冷，生平第一次衣服穿超多」、「2016過後，每年的流感疫苗一開打，不管公費自費馬上登記施打，A流真的燒得超可怕」、「那年冬天我也大病過一次，真的很可怕」。（編輯：張嘉哲）