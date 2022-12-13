快訊／理科太太反擊「有心人士」！感謝吳淡如幫課程改名

寒流低溫恐探7度！急診醫喊做這件事　6年前恐怖回憶炸出

▲今年入冬首波寒流將於週末來襲，中央氣象局指出，未來幾天氣溫將逐步探底，週六（17）日寒流南下各地氣溫明顯偏低。（圖／NOWnews資料照片）
▲今年入冬首波寒流將於週末來襲，中央氣象局指出，未來幾天氣溫將逐步探底，週六（17）日寒流南下各地氣溫明顯偏低。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

今年入冬首波寒流將於週末來襲，中央氣象局指出，未來幾天氣溫將逐步探底，週六（17）日寒流南下各地氣溫明顯偏低，中部以北地區最低溫僅剩攝氏8到9度，民眾務必穿著保暖。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學就特別叮嚀「還沒打流感疫苗的人趕快去接種」，並且回憶起6年前恐怖往事，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝宗學在臉書表示2016年初，霸王級寒流襲擊台灣，之後 A、 B 型流感大爆發，不管成人或兒科染病人數暴增，緊接農曆春節假期，全國各大急診室被流感病人塞爆，相信有經歷過2016年春節假期急診的人，到現在一定仍然印象深刻！」

「兩年沒流感疫情、口罩令鬆綁、寒流將襲擊台灣，緊接而來的聖誕節、跨年連假、春節假期，提供流感病毒快速滋生的條件」謝宗學強調「建議還沒打流感疫苗的人能趕快接種，有公費接種疫苗資格的人絕對不要放棄機會，沒有公費接種疫苗資格的人自費接種疫苗」。

▲全台受到寒流影響，民眾紛紛祭出保暖神物，但有網友就擔心天氣即將轉暖，忍不住好奇問「現在買暖氣會不會太晚」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲寒流即將到來，急診醫師呼籲還未接種「流感疫苗」的應盡快接種。（圖／取自 pixabay ）
謝宗學說「跟新冠肺炎疫苗類似，流感疫苗基本上也是修飾病程防止重症，無法完全預防感染，所以這個冬天口罩還是盡量配戴，減少流感傳播，2016年兒童急診壅塞的慘況真的十分恐怖，過去6年有時做夢回到當年的場景，驚醒後都是一身冷汗，真心祈求不要再次體驗！」

貼文一出，不少網友紛紛想起那段回憶「我小兒子就是2016年的一月出生，出院一回家就遇到霸王級寒流，然後滿月後不久，因為泌尿道感染而必須住院，卻沒有病床，當時好像就是因為流感大流行」、「那年真的很冷，生平第一次衣服穿超多」、「2016過後，每年的流感疫苗一開打，不管公費自費馬上登記施打，A流真的燒得超可怕」、「那年冬天我也大病過一次，真的很可怕」。（編輯：張嘉哲）

▲在週五下半天，強冷空氣南下，台灣各地開始降溫，週六白天就能明顯感受到涼意。（圖／中央氣象局提供）
▲在週五下半天，強冷空氣南下，台灣各地開始降溫，週六白天就能明顯感受到涼意。（圖／中央氣象局提供）

佳德鳳梨酥霸氣留台灣！不甩中國要比例　網刷5顆星狂讚

姆巴佩「笑死英格蘭」！英媒轟無情　法媒點1關鍵：合理

理科太太諮商課程炎上！心理學學生氣瘋：當我們都是傻子

墨龍太子降駕竟「甩信徒巴掌」！影片瘋傳　宮廟遭網出征

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀