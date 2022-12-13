麻古茶坊買環保大象杯「送翡翠柳橙」 肯德基也推循環杯
因應手搖飲連鎖飲料店限用一次性塑膠飲料杯，麻古茶坊與環保大象杯二代聯手，推出「買杯送飲料」預購活動，即日起至12/22，於全台門市預購麻古環保大象杯，就送大杯翡翠柳橙，不需滿額加價。肯德基也推出「減塑循環杯」及「內用環保杯」，或自備飲料杯消費可「每杯現折5元」。
記者蕭涵云/綜合報導
Elephant Cuppa環保大象杯重量僅180克，可以裝進720cc的飲料，容量夠大、寬口直徑容易清洗，還可搭配粗細2種吸管，並保證100%防漏的優點，成為眾多環保杯設計中，頗受青睞的選擇。因應限用一次性塑膠飲料杯政策，麻古茶坊與大象杯二代聯手，打造透明杯身搭配白色大器的設計款，限時推出「買杯送飲料」的預購活動。
12/12～12/22於全台門市預購麻古環保大象杯，不需滿額加價，即可以750元／組價格預購麻古環保大象杯任一款，即贈送大杯翡翠柳橙一杯。每組含有大象杯2代720ml＋粗吸管 x 1＋細吸管 x 1＋清洗刷 x 1。
另外，響應環保肯德基也與好盒器合作「減塑循環杯」租借服務，採用其借用歸還服務系統，即日起於10家門市提供免費借用減塑循環杯服務，借用完全免費。提供符合國家食品器具檢驗標準的660ml、480ml兩種規格的減塑循環杯，並以符合衛生安全要求進行專業清洗流程，每半年至少委外檢驗一次。該10家門市同時也有提供可重複使用的「內用環保杯」，可取代一次性紙杯，不需額外借用減塑循環杯；預計2023年參與響應的門市將以倍數成長。
肯德基全台門市推出的「自備飲料杯現折5元」回饋活動，凡自備飲料杯到肯德基全台門市消費購買飲料，每杯直接現折5元；在店內借用的減塑循環杯，除第一次使用無額外折扣，後續於肯德基任一門市使用，皆視同自帶飲料杯，每杯飲料均可現折5元；因內用環保杯是店內提供，則無法享有現折5元優惠。
肯德基減塑循環杯及內用環保杯服務門市為：台北萬大、士林文昌、天母中山、文山木柵、文山興隆、永和中正、永和中山、新莊輔大、三重重新二、淡水中山二。