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世足賽4強半夜開踢無法看？球迷曝「省時1招」：方便太多

▲梅西(Lionel Messi)帶領阿根廷贏球，進入四強，但之後賽事時間對於台灣觀眾相當不利。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅西(Lionel Messi)帶領阿根廷贏球，進入四強，但之後賽事時間對於台灣觀眾相當不利。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022卡達世界足球盃日前結束8強賽事，由克羅埃西亞、摩洛哥、法國以及阿根廷晉級四強，然而之後四強賽事，都在台灣時間清晨3點開賽，一般上班族根本很難觀賞，不禁哀嘆「很難追完全場」，而討論文章一出，也有足球迷點出「省時1服務」並讚嘆：太方便。

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一位足球迷在論壇PTT哀嘆發文「世足真的很難追全賽程，最近發現體力真的跟不上，比賽偏偏都是在台灣時間凌晨到半夜，還要上班根本就受不住，有時候看著看著還是會睡著，沒睡著的隔天都要B群奮戰，有沒有同樣困擾的世足迷？」

▲法國世足賽先進球取得24連不敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國隊晉級四強賽，並將在台灣時間15日清晨3點對上摩洛哥。（示意圖／美聯社／達志影像）
貼文曝光後立刻有不少上班族同哀嚎「3點場真的累，前幾天英法大戰看到踢平就覺得太累在渡估」、「今年世界盃的時間實在太不適合我這個老人」、「很想看，生活正常比較重要」、「半夜無法跟上+1 只好隔天看重播」。

不過現在網路串流服務相當成熟，轉播單位在賽事結束後，都會迅速製作好剪輯版，讓球迷能直接在上班通勤時，就迅速掌握賽況，因此也有不少足球迷認為「睡飽起來看剪輯版就好，那麼拼幹嘛」、「看精彩好球回顧,省時又能看到重點」、「足球太多無效的攻擊， 我身為足球員有時候都會覺得無聊了，看剪輯版其實很OK」。（編輯：潘毅）

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